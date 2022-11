Patricia Bullrich justificó su exabrupto contra Felipe Miguel y sostuvo: "No voy a pedir disculpas"

La precandidata a presidenta por JxC trató de bajarle el tenor a su exabrupto y justificó diciendo que se trata de "una frase argentina".

Y continuó su argumento: "Con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije 'conmigo no te metas', porque si me vas a decir una cosa así, y que quizás yo soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, no se puede tener doble discurso".

El video de la amenaza de Patricia Bullrich

En el video, al que tuvo acceso el periodista Gonzalo Prado y que publicó en el medio Letra P, se ve como Patricia Bullrich mira al jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta y sin disimulo dice: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara”. Mientras, otros dirigentes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, miraban atónitos.

Asimismo, se ve a la líder del PRO decir: "Te lo avisó directamente, te lo digo, conmigo no se jode". Luego los dos siguieron saludando a los presentes y se dispusieron a escuchar las palabras del expresidente.

Todo ocurrió el lunes 24 de octubre en el predio de La Rural, durante la presentación del segundo libro del exmandatario Mauricio Macri, pero las imágenes recién se conocieron este martes.

El descargo de Felipe Miguel

felipe miguel.jpeg Felipe Miguel habló tras la agresión de Patricia Bullrich: "No se justifica la agresión ni la amenaza" (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, no se quedó callado y hoy habló en Radio La Red. Al ser consultado por el tenso cruce, aseguró: "A mí me sorprendió mucho. Creo que las amenazas y la violencia son siempre inaceptables. Y mucho más inaceptable, si se trata por opinar de manera diferente sobre un tema".

"Se cruza un límite riesgoso", añadió. Y resaltó ante la consulta de los periodistas, que "no generalizaría (la situación), esto que vemos ahí no es el nivel de violencia de un espacio. Es una actitud puntual de una persona".

Pese al rechazo expresado a la actitud de Patricia Bullrich, Felipe Miguel aseguró que "Juntos por el Cambio está más unido que nunca".