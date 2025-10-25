En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Patricia Bullrich
Elecciones 2025

Patricia Bullrich, la apuesta de Milei para blindar la gobernabilidad desde el Senado

Milei eligió a Patricia Bullrich como figura de peso político y experiencia parlamentaria para consolidar un bloque propio en la Cámara Alta. Buscan compensar la falta de apoyo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel. ¿Quiénes la acompañan en la boleta?

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, primera candidata a senadora de Javier Milei en CABA. Foto: Archivo.

A los 68 años, Patricia Bullrich vuelve a ocupar un rol central en la escena política nacional. La ministra de Seguridad y ex candidata presidencial del PRO en 2023, encabeza la lista de senadores nacionales por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. Fue parte de una alianza sellada directamente con el presidente Javier Milei con el objetivo de reforzar el bloque parlamentario del oficialismo en el Senado y blindar los vetos y proyectos parlamentarios del presidente.

Leé también Elecciones 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados
A partir de qué hora se conocerán los resultados. 

Su candidatura representa un puente entre el universo libertario y el electorado de centro-derecha del PRO que la acompañó en su candidatura presidencial y su paso por Juntos por el Cambio.

Bullrich después de dos años de consolidarse como una de las ministras preferidas de Milei, que llegó a ser incluida en la mesa política que toma las decisiones con Milei, gracias a su actuación al frente de la política de mano dura en Seguridad: frenó los piquetes y protestas sociales casi diarias con su protocolo de orden público a pesar de ser acusada por organismos de derechos humanos por imponer las políticas de ajuste fiscal a costa de la represión.

mauricio-macri-y-patricia-bullrich-1669682.webp

Bullrich fue una de las primeras referentes del PRO en dar el salto a La Libertad Avanza de Javier y Karina Milei y le costó duros enfrentamientos y el distanciamiento actual con el expresidente Mauricio Macri, quien luego de la pelea en CABA, terminó avalando el acuerdo, aunque con ciertas condiciones.

En el entorno de Milei destacan que Bullrich aporta estructura territorial, gestión y un discurso de orden que Milei busca reforzar en esta etapa de gobierno.

Con más de cuatro décadas de carrera política, Bullrich fue diputada, ministra de Trabajo del Gobierno de Fernando De la Rúa (Alianza UCR-FREPASO 1999-2001) y candidata presidencial y presidenta del PRO en 2023.

Su gestión al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la posicionó como una referente del discurso de “mano dura” y del orden institucional.

En la nueva etapa, se presenta como una dirigente de experiencia dispuesta a sostener el rumbo económico y político del Gobierno, en un Senado donde el oficialismo necesita aliados para avanzar con las reformas estructurales a nivel laboral, previsional y tributarias.

Bullrich y el rol que Milei le reserva

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

En la Casa Rosada aseguran que la postulación de Bullrich tiene una doble función: fortalecer el peso parlamentario de Milei y enviar una señal de unidad política hacia los mercados y el electorado porteño, uno de los más sensibles al equilibrio institucional.

Con una banca para senadora casi asegurada, Bullrich sería una de las voces con mayor peso político dentro del bloque libertario, con acceso directo al Presidente y a la mesa de decisiones estratégicas. Su figura busca equilibrar la impronta disruptiva del oficialismo con una presencia más tradicional del poder político y buscar consensos para los proyectos del Gobierno, luego del corte de relaciones de Milei con la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada políticamente del Poder Ejecutivo.

Aunque evita hablar en público de su futuro político, Bullrich aspira a jugar un rol clave en la consolidación del gobierno de coalición que quizás Milei intente formalizar tras estas las elecciones legislativas.

Su candidatura al Senado es parte de ese esquema: un reordenamiento institucional que busca ampliar la base de sustentación política del oficialismo, con presencia libertaria, macrista e independientes y la posibilidad de ubicarla en la línea de sucesión presidencial.

la-libertad-avanza-confirmo-las-listas-en-la-ciudad-bullrich-encabeza-en-el-senado-y-fargosi-en-diputados-foto-la-libertad-avanza-YA2I7FZ255HO3CYOAVMZ4Q2IUQ

En su entorno admiten que Bullrich no descarta proyectarse como una de las figuras con mayor peso en la nueva etapa del gobierno, con capacidad de articulación parlamentaria y proyección nacional hacia 2027, dentro del esquema de “unidad programática” que impulsa Milei.

“Patricia es parte del proyecto de reconstruir la gobernabilidad desde el Congreso”, afirman en el oficialismo. La senaduría porteña se perfila como una plataforma de influencia institucional y política de primer orden dentro del armado libertario y también como un primer paso para una eventual postulación a la jefatura de Gobierno de la Ciudad.

Alejandro Fargosi: de abogado cercano a Villarruel a primer candidato a diputado de Milei

Fargosi hor

La Libertad Avanza lleva como primer candidato a diputado nacional en CABA al abogado Alejandro Fargosi, un hombre que fue cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la fundación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la actual titular del Senado.

En su currículum cuenta haber sido parte del estudio jurídico de Diego y Alejandro Fargosi cuando representó a uno de los fondos buitres que ganó un juicio contra Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008. El grupo Marsans. Proceso que culminó en 2017 con un fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 320,7 millones por la estatización de Aerolíneas.

A lo largo de su trayectoria política, Fargosi estuvo vinculado a la UCR, al PRO, y fue parte del partido conservador evangélico “Valores para mi País” de Cynthia Hotton.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Se habló de
Elecciones 2025 Patricia Bullrich La Libertad Avanza PRO
