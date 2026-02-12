La foto íntima de Juliana Awada con su hija en una playa paradisíaca que sorprendió
Se conoció una foto de Juliana Awada inédita caminando junto a su hija mayor, la cual mantiene un bajo perfil, frente al mar y acompañó el momento con un mensaje cargado de amor. Mirá.
Juliana Awada volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación muy especial dedicada a su hija mayor, Valentina Barbier, en el día de su cumpleaños número 23. Cada vez más activa en Instagram, la empresaria textil compartió una imagen inédita de un viaje juntas y un mensaje cargado de amor que rápidamente cosechó miles de likes.
La exprimera dama, que estuvo casada con Mauricio Macri, acompañó la postal con una frase simple pero profunda: “Felices 23 años mi amor. Te amo con toda mi alma”, dejando en claro el fuerte vínculo que las une.
En la foto se las ve caminando descalzas sobre la arena, abrazadas, con el mar de fondo y un cielo nublado que le da un clima íntimo y soñado a la escena. Awada lució un vestido largo blanco, liviano y de estilo griego, mientras que Valentina optó por un conjunto en tonos beige con top tejido al crochet y falda fluida con volados, en una apuesta relajada pero chic.
Más allá de aparecer mencionada en el posteo, Valentina Barbier mantiene un perfil bajo y alejado del mundo mediático. Actualmente vive en Europa, donde estudia Administración de Empresas en la Universidad de Zúrich, y solo en contadas ocasiones acompaña a su madre a eventos de moda, otra de las pasiones que comparten.
Con esta publicación, Juliana no solo celebró un nuevo año de su hija, sino que también dejó al descubierto la complicidad y cercanía que las une, en una imagen que habló por sí sola y enterneció a sus millones de seguidores.
Cuál fue la última postal familiar de Mauricio Macri y Juliana Awada antes de la separación
La confirmación de la ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada sorprendió, sobre todo, por el contraste con la última imagen pública que compartieron juntos. Aunque la relación llevaba ya varios meses atravesando un proceso de desgaste, ambos eligieron pasar las Fiestas en familia y mostrarse unidos en redes sociales, en una escena que transmitía armonía y cercanía.
En su cuenta de Instagram, el expresidente publicó una foto de la mesa navideña, rodeado por sus hijas, mientras Awada, sonriente, aparecía acomodando una vela encendida. El mensaje fue simple y afectuoso: un saludo de Nochebuena que, sin saberlo, se convertiría en la última señal pública del vínculo antes de que la noticia de la separación saliera a la luz.
Por su parte, la empresaria optó por un perfil mucho más reservado una vez que se conoció la decisión. Desde sus historias de Instagram compartió imágenes en paisajes del sur argentino, entre lagos, montañas y naturaleza, acompañada por sus hijas. Sin declaraciones ni mensajes directos, eligió refugiarse en su entorno más íntimo y mantener silencio en un momento personal sensible.
Macri y Awada se conocieron en 2009 y construyeron una relación que atravesó etapas clave tanto en lo personal como en lo político. Se casaron al año siguiente y consolidaron una familia con el nacimiento de Antonia. Durante la carrera pública del dirigente, Awada fue una figura de acompañamiento constante. Hoy, con el vínculo ya cerrado, ambos mantienen un bajo perfil y evitan hacer declaraciones públicas sobre el tema.