Política
Reforma laboral
Patricia Bullrich
CONGRESO

Reforma laboral: Bullrich aseguró tener los "números necesarios" después de la reunión con los bloques dialoguistas

La ex ministra de Seguridad anticipó que habrá cambios respecto al texto original y admitió que aún resta definir si se aceptarán los cambios en el Impuesto a las Ganancias, que afecta a las provincias.

La senadora dialogó con la prensa tras mantener una reunión en el Congreso con los jefes de bloque dialoguistas, en la que buscó apoyo para sancionar la llamada modernización laboral.

"Tenemos los números necesarios, tenemos un compromiso. De acá al viernes, vamos a terminar de hacer la redacción final. Y el lunes vamos ya a cerrar el dictamen definitivo", indicó Bullrich.

Respecto de la reunión con los senadores dialoguistas, contó que "hemos aceptado muchas propuestas, muchos cambios" y agregó que "los cambios los tenemos bajo cuatro llaves porque nos parece importante mantener el acuerdo entre todos". Al respecto, insistió: "Los cambios se darán a conocer recién en el recinto".

En cuanto a ese grupo de legisladores, ponderó que pudieron consolidar un "equipo muy sólido, que quiere que haya cambios importantes en el país". "Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y vamos a llevar un acuerdo consolidado entre todos los bloques respecto a la ley laboral", acotó sobre el encuentro.

"Esta ley va a ser una ley histórica, un cambio que va a permitir tener un mercado laboral y un crecimiento de las empresas y de los puestos de trabajo, que va a favorecer muchísimo al país", reivindicó la normativa que impulsa el Ejecutivo.

La duda por Ganancias

La exministra de Seguridad, reconoció que uno de los puntos que todavía no está sellado con los senadores aliados es si es aceptada la limitación de los aportes empresarios al Impuesto a las Ganancias, que afectaría a las arcas de las provincias. "Quizás uno de los temas que todavía falta, es si Ganancias es aceptado o no. Ese es un debate que se está haciendo entre el ministro del Interior, de Economía y los gobernadores", dijo sobre las negociaciones de las que participa Diego Santilli y Luis Caputo.

"Hemos estado discutiendo el tema, hemos hecho algunas alternativas que yo mañana voy a llevar a la mesa política del Gobierno", anticipó sobre la reunión de que la mesa política del Gobierno tendrá mañana en Casa Rosada.

