Reforma laboral: Bullrich aseguró tener los "números necesarios" después de la reunión con los bloques dialoguistas

En cuanto a ese grupo de legisladores, ponderó que pudieron consolidar un "equipo muy sólido, que quiere que haya cambios importantes en el país". "Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y vamos a llevar un acuerdo consolidado entre todos los bloques respecto a la ley laboral", acotó sobre el encuentro.

"Esta ley va a ser una ley histórica, un cambio que va a permitir tener un mercado laboral y un crecimiento de las empresas y de los puestos de trabajo, que va a favorecer muchísimo al país", reivindicó la normativa que impulsa el Ejecutivo.

La duda por Ganancias

La exministra de Seguridad, reconoció que uno de los puntos que todavía no está sellado con los senadores aliados es si es aceptada la limitación de los aportes empresarios al Impuesto a las Ganancias, que afectaría a las arcas de las provincias. "Quizás uno de los temas que todavía falta, es si Ganancias es aceptado o no. Ese es un debate que se está haciendo entre el ministro del Interior, de Economía y los gobernadores", dijo sobre las negociaciones de las que participa Diego Santilli y Luis Caputo.

"Hemos estado discutiendo el tema, hemos hecho algunas alternativas que yo mañana voy a llevar a la mesa política del Gobierno", anticipó sobre la reunión de que la mesa política del Gobierno tendrá mañana en Casa Rosada.