Política
Patricia Bullrich
Reforma laboral
EXCLUSIVO A24

Patricia Bullrich se mostró optimista sobre la reforma laboral: "La ley mañana sale"

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado afirmó en diálogo con A24 que cuenta con alrededor de 40 votos para que la iniciativa tenga media sanción en la Cámara alta

Patricia Bullrich se mostró optimista sobre la reforma laboral: La ley mañana sale
Leé también Antes del debate, Bullrich retoma el diálogo con bloques dialoguistas por la reforma laboral
Antes del debate, Bullrich retoma el diálogo con bloques dialogistas por la reforma laboral

"La ley mañana sale. Realmente es un avance muy importante para la Argentina. Estamos dando condiciones para que todos aquellos trabajadores que están informales puedan pedir que los formalicen", planteó Bullrich en diálogo con Eduardo Feinmann desde el móvil de A24 en el Congreso.

PATRICIA BULLRICH: "SALEN 28 CAMBIOS PARA LA REFORMA LABORAL"
PATRICIA BULLRICH: "SALEN 28 CAMBIOS PARA LA REFORMA LABORAL"


La ex ministra de Seguridad pidió "no tener un país donde hay 43% de trabajadores que están en la total y absoluta informalidad" y remarcó que el "Estado va a poner mucho esfuerzo para que eso pase, bajando cargas sociales".

También insistió que la modernización laboral implica que "la industria del juicio se termine de una vez por todas, y no tengamos cada tanto, empresas que cierran porque le ponen unos juicios de 300 millones de pesos". "¿Objetivos?... que no sigamos 15 años más sin crear empleo en Argentina y que tengamos la cantidad de empresas que tienen los países vecinos", expresó.

La votación en el Senado

La legisladora confió que desde su llegada al Senado ha podido conformar "un bloque" que "ya está bastante avanzado" que incluye a la Unión Cívica Radical, El PRO, los bloques provinciales y LLA. "Ya hemos formado un equipo. Y la idea es mañana votar esas 28 reformas", dijo en referencia a la cantidad de modificaciones que el Gobierno acordó realizar sobre el proyecto original.

"Salen 28 cambios, es el consenso. Es la idea de llegar a un consenso entre los que somos reformistas", valoró la legisladora y arrojó un número tentativo del apoyo que espera alcanzar: "Serán 40, 41. No los he contado todavía. Pero la ley sale porque la trabajamos juntos. Tuvimos muchas sesiones y recibimos a más de 1.500 instituciones".

La manifestación en las calles

Consultada sobre los posibles disturbios que se podrían desencadenar en las inmediaciones del Congreso producto de la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a otras centrales sindicales, Bullrich señaló: "Esto ha sido un proceso democrático que hemos escuchado. Hay cambios que han propuesto distintos dirigentes sindicales que están en la ley".

En esa línea, continuó: "Esta no es una ley antisindical, lo que pasa es que es una ley que permite una movilidad de sindicato, puede haber sindicato por empresa. Van a poder haber convenios distintos. Porque hoy hay una actividad que la rige una convenio y eso rige en todo el país, y la realidad de todas las provincias son distintas".

"Es una ley razonable, que equilibra las relaciones entre trabajadores y empresarios. Que genera modalidades de trabajo adecuadas", defendió el proyecto del Gobierno.

La derogación del estatuto del periodista

Bullrich confirmó que la sanción de la nueva legislación implica la derogación del estatuto del periodista, al que consideró "una ley totalmente vetusta". "Eso se deroga todo. Son leyes que hoy cuando uno mira, la mayoría de los periodistas están fuera de convenio, son monotributistas. Es una ley del 44 que está pensada solo para la industria gráfica", rechazó y aclaró que en la nueva iniciativa se siguen "garantizado todos los derechos de la libertad de expresión".

