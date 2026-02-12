Emergencia en Discapacidad: el Gobierno prepara aumentos a los prestadores acordes con la inflación

Según lo que trascendió, en las próximas horas se reunirá el Consejo Nacional de Discapacidad para definir los nuevos importes que la nueva dirección del área abonará el próximo mes. Los montos irán en línea con el suba de precios de enero, que fue del 2,9 %.

La polémica en torno a la ley de emergencia en Discapacidad

discapacidad

Tras negarse a aplicar la ley votada por la oposición a fines del año pasado en el Congreso, por sostener que rompía el "equilibrio fiscal" y no había fondos públicos para poder cumplirla, la administración de Javier Milei terminó aceptando cumplir con la norma luego de que el juzgado federal de Campana le ordenara.

El pasado 4 de febrero, el Gobierno reglamentó la ley con la publiación en el Boletín Oficial del Decreto 84/2026. La norma quedó vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, tras un proceso de veto y posterior ratificación parlamentaria en 2025.

Los puntos clave de la ley de emergencia en Discapacidad: