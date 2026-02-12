Emergencia en Discapacidad: el Gobierno prepara aumentos a los prestadores acordes con la inflación
Tras la judicialización de la norma, el Gobierno define un incremento tomando como referencia el indice de inflación de enero. Será después de un hermética encuentro del ministro de Salud con Santiago Caputo.
El Gobierno aplicará un aumento tomando como referencia la inflación de enero (Foto: archivo).
Tras la polémica por la falta de financiamiento a la ley de emergencia en Discapacidad votada por la oposición el año pasado, el Gobierno nacional confirmó que va a disponer "un aumento en las prestaciones de servicios de acuerdo al índice de inflación" difundido por el INDEC para el mes de enero.
Según anticipó una alta fuente del gabinete nacional a A24.com, la forma de aplicar el aumento a los nomencladores y prestadores de servicios que cubre el Estado será tema de análisis este mismo jueves, durante una reunión del Consejo Nacional de Discapacidad.
Según pudo saber este medio, en las horas previas a este encuentro, el ministro de Salud, Mario Lugones, pasó por la Casa Rosada y mantuvo una hermética reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo en la que se habría definido la medida.
En respuesta a las críticas de la oposición, el Gobierno ahora asegura que "se está cumpliendo" la ley de emergencia en Discapacidad y anticipó que el aumento para el sector se definirá de acuerdo con el IPC, "como indica la ley".
Según lo que trascendió, en las próximas horas se reunirá el Consejo Nacional de Discapacidad para definir los nuevos importes que la nueva dirección del área abonará el próximo mes. Los montos irán en línea con el suba de precios de enero, que fue del 2,9 %.
La polémica en torno a la ley de emergencia en Discapacidad
Tras negarse a aplicar la ley votada por la oposición a fines del año pasado en el Congreso, por sostener que rompía el "equilibrio fiscal" y no había fondos públicos para poder cumplirla, la administración de Javier Milei terminó aceptando cumplir con la norma luego de que el juzgado federal de Campana le ordenara.
El pasado 4 de febrero, el Gobierno reglamentó la ley con la publiación en el Boletín Oficial del Decreto 84/2026. La norma quedó vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, tras un proceso de veto y posterior ratificación parlamentaria en 2025.
Los puntos clave de la ley de emergencia en Discapacidad:
Reglamentación: el Gobierno, tras una intimación judicial, reglamentó la ley el 4 de febrero de 2026.
Regimen de Pensiones: se estableció el nuevo régimen de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad.
Prestadores y Deudas: la norma incluye un régimen de emergencia para regularizar deudas con prestadores de salud bajo la Ley 24.901.
Actualización: se busca la actualización de aranceles del sistema de prestaciones básicas.
Cambios Institucionales: la Secretaría Nacional de Discapacidad fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud.
Vigencia: la emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.