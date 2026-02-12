El llamativo video con el que Patricia Bullrich celebró la media sanción de la Reforma Laboral

En ese marco, lanzó críticas contra el sistema actual y aseguró: “A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina”.

Finalmente, remarcó la importancia del tratamiento pendiente en Diputados y concluyó: “Estamos a un paso de un cambio histórico para la Argentina: basta de informalidad y estancamiento”.

bullrich

Bullrich sobre la reforma laboral

En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria calificó a la ley como “fundamental” para cambiar “el sistema de quién negocia las convenciones colectivas de trabajo”, el cual irá de abajo hacia arriba, por lo que permitirá que quienes cierren los acuerdos sean los sindicatos, las Provincias, los mismos territorios, según explicó Bullrich.

En la entrevista, asumió que se realizaron algunas modificaciones al proyecto, con el fin de obtener los votos necesarios para que la ley salga “con la holgura que necesitás por si acaso”. Analizando propiamente el resultado, la exministra de Seguridad reconoció que, con 42 votos afirmativos, quedaron “bastante por arriba de lo que uno necesita”, lo que da “tranquilidad” al oficialismo.

“Es una composición donde cada uno, de acuerdo a su representación o ideas, no te vota determinado artículo, pero en el resultado final conseguimos la mayoría igual”, señalando que el último punto fue el más ajustado en cuanto al resultado.

Patricia Bullrich por Reforma Laboral en el Senado

“Logramos una mayoría, con el corazón de la ley que da previsibilidad a quienes trabajan, a las empresas y genera instituciones nuevas con el (Fondo Asistencia Laboral (FAL)”, precisó. “Las empresas no van a tener problemas con los pasivos”, sumó.

En cuanto a la indemnización, señaló que el artículo quedó igual. “Modernizamos mucho la ley, la adaptamos y generamos la posibilidad de una negociación colectiva en el ámbito menor que prevalece sobre el ámbito mayor, lo que horizontaliza y federaliza la ley”, expresó.

La titular de LLA en la Cámara alta remarcó que esta reforma es “muy importante, muy buena, que va a dar la oportunidad de acompañar y facilitarle al empleador que no piense que contratar a un trabajador es un problema, sino que le permite crecer y el empleado va a llegar a la empresa sin pensar que tiene una herramienta para crear un juicio laboral. Es decir, que no destruye empleos ni destruye empresas, genera un equilibrio que hasta el día de hoy no lo teníamos”, puntualizó.