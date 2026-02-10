Bullrich anunció que se quitó el capítulo de Ganancias del proyecto de reforma laboral

"Eliminación de la industria del juicio"

"A lo largo de los años se ha ido generando una industria del juicio que ha perjudicado a trabajadores y a empresas. Empresas cerradas, capital hundido y solo algunos se han beneficiado. Este capítulo marca bien en claro qué puede judicializarse y qué no, marca qué es el salario", detalló Bullrich sobre el capítulo del proyecto que trata sobre las relaciones laborales.

Frente a lo que consideró un esquema que "funde a las empresas" y "deja a los trabajadores sin trabajo", planteó que se busca establecer "una serie de sistemas de protección para que realmente la industria del juicio desaparezca, para que haya juicios cuando los tenga que haber, cuando haya injusticias".

También destacó al fondo de asistencia laboral, que se creó para cubrir los costos de desvinculación laboral, y confió que por iniciativa de la Unión Cívica Radical se incorporó la subdivisión del FAL en dos categorías: "Un 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes, minipymes y medias".

La senadora contó además que luego de una reunión de labor parlamentaria hay acuerdo para que la sesión sea a reglamento. Eso implica que cada senador contará con 20 minutos para exponer, mientras que los jefes de bloque contarán con 40.

En otra de las precisiones, aclaró que la votación será "por títulos" lo que le permite al oficialismo evitar caídas en lo particular.

Respecto a la rebaja de Ganancias para los empresarios, que era lo que trababa el apoyo de algunos gobernadores porque veían afectadas las arcas provinciales, Bullrich confirmó que ese capítulo fue suprimido del proyecto. Además, indicó que el proyecto de reforma fiscal integral que impulsa el Gobierno contemplará los acuerdos tributarios entre la Nación y las provincias para reducir cargas.

"Hemos receptado muchas cosas de la CGT. Los empleadores van a poder seguir siendo agentes de retención", dijo Bullrich y señaló que la cuota solidaria de los sindicatos tendrá, con la nueva normativa, una vigencia de dos años con un tope del 2%.