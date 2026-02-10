En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Senado
CONGRESO

Bullrich anunció que se quitó el capítulo de Ganancias del proyecto de reforma laboral

Según Bullrich, la iniciativa reúne apoyos de 44 senadores entre el oficialismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. De alcanzar ese número de votos, el Gobierno obtendría la media sanción de la normativa.

Bullrich anunció que se quitó el capítulo de Ganancias del proyecto de reforma laboral
Leé también Debate por la baja en la edad de imputabilidad: Bullrich cruzó a Kicillof y lo acusó de estar "del lado de los delincuentes"
Bullrich cruzó a Kicillof quien reconoció que habría que realizar modificaciones al régminen penal juvenil pero rechazó la baja en la edad de imputabilidad. (Foto: A24).
Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en la jura de PAtricia Bullrich como senadora de LLA. Foto captura

La exministra de Seguridad señaló que un "gran bloque de distintos partidos políticos" integrados por la Unión Cívica Radical, el PRO, partidos provinciales y LLA lograron consensuar el proyecto que se comenzará a tratar mañana. "Hemos llegado a un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que realmente va a ser un cambio estratégico en las relaciones laborales en la Argentina", indicó Bullrich al encabezar una conferencia de prensa en el Senado.

Además, indicó que el resultado final de la modernización laboral "tiene el aporte de muchos bloques y provincias, es una reforma que se construyó con horas y horas de trabajo de todos los senadores que conformamos 44 senadores de la Nación". De contar con el apoyo de esas 44 voluntades, el oficialismo alcanzaría la media sanción de la normativa porque superaría así los 37 votos necesarios para su aprobación, por mayoría simple.

"Tiene 28 modificaciones consensuadas, es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", puntualizó la legisladora.

"Eliminación de la industria del juicio"

"A lo largo de los años se ha ido generando una industria del juicio que ha perjudicado a trabajadores y a empresas. Empresas cerradas, capital hundido y solo algunos se han beneficiado. Este capítulo marca bien en claro qué puede judicializarse y qué no, marca qué es el salario", detalló Bullrich sobre el capítulo del proyecto que trata sobre las relaciones laborales.

Frente a lo que consideró un esquema que "funde a las empresas" y "deja a los trabajadores sin trabajo", planteó que se busca establecer "una serie de sistemas de protección para que realmente la industria del juicio desaparezca, para que haya juicios cuando los tenga que haber, cuando haya injusticias".

También destacó al fondo de asistencia laboral, que se creó para cubrir los costos de desvinculación laboral, y confió que por iniciativa de la Unión Cívica Radical se incorporó la subdivisión del FAL en dos categorías: "Un 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes, minipymes y medias".

La senadora contó además que luego de una reunión de labor parlamentaria hay acuerdo para que la sesión sea a reglamento. Eso implica que cada senador contará con 20 minutos para exponer, mientras que los jefes de bloque contarán con 40.

En otra de las precisiones, aclaró que la votación será "por títulos" lo que le permite al oficialismo evitar caídas en lo particular.

Respecto a la rebaja de Ganancias para los empresarios, que era lo que trababa el apoyo de algunos gobernadores porque veían afectadas las arcas provinciales, Bullrich confirmó que ese capítulo fue suprimido del proyecto. Además, indicó que el proyecto de reforma fiscal integral que impulsa el Gobierno contemplará los acuerdos tributarios entre la Nación y las provincias para reducir cargas.

"Hemos receptado muchas cosas de la CGT. Los empleadores van a poder seguir siendo agentes de retención", dijo Bullrich y señaló que la cuota solidaria de los sindicatos tendrá, con la nueva normativa, una vigencia de dos años con un tope del 2%.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Senado Congreso La Libertad Avanza
Notas relacionadas
Antes del debate, Bullrich retoma el diálogo con bloques dialoguistas por la reforma laboral
Reforma laboral: Bullrich aseguró tener los "números necesarios" después de la reunión con los bloques dialoguistas
Baja de la edad de imputabilidad a menores: ya tiene fecha el llamado al Congreso para debatir el proyecto

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar