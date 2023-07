Patricia Bullrich le prometió al campo "sacar el cepo de manera inmediata" y el fin de las retenciones

Embed

La dirigente reiteró su postura de "sacar el cepo de manera inmediata" porque, en caso contrario, dijo, "todos los que tienen que invertir van a estar esperado un año más a que se vaya el cepo".

"Tenemos un país que necesita siempre dólares y que lo único que hace es ponerle un cepo al dólar", criticó.

Y sumó: "El cepo es un pac-man, se llevó 18 mil millones de dólares en el último año que, en vez de estar en los pueblos, se fue para mantener un cepo ridículo y ha dejado un Banco Central con cero reservas".

En la misma línea, afirmó que las retenciones a las exportaciones agropecuarias "nos retrasan" y "nos impiden mejorar".

Al diferenciarse de su adversario interno, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad insistió en que los cambios deben hacerse "más rápido y más contundente desde el primer día", y alertó, aunque sin hacer menciones, que "ya sabemos lo que significó cuando fuimos lento".

Además del levantamiento del cepo, Bullrich profundizó sobre otra medida clave: eliminar las retenciones para aumentar la "inversión y producción" del sector. "Ya se ha demostrado en otros momentos que sin retenciones el campo creció. La retención nos retrasa, nos impide crecer", dijo.

La candidata adelantó que enviará cuanto antes un proyecto de ley al Congreso para "que nadie pueda prohibir las exportaciones" y además se refirió a los planes sociales: "Pasarán a ser un seguro de desempleo". Detalló que aplicará "un modelo para bajar las cargas sociales y para desarmar un sistema de judicialización, porque un juicio se te lleva una empresa".

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich abogó hoy por avanzar en una "austeridad absoluta en el Estado" para generar "inversión y producción en el campo", al exponer en el encuentro de postulantes organizado por la Sociedad Rural en el predio de Palermo, donde reiteró su propuesta de eliminar las restricciones cambiarias y las retenciones.

patricia bullrich.jpg

Horacio Rodríguez Larreta reveló cuándo unificaría el tipo de cambio si gana la Presidencia

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, respondió este lunes a que "unificar el tipo de cambio" es un objetivo prioritario de su gestión, pero apuntó a los que dicen que eso se puede lograr "el primer día" de gestión.

"¿Cuándo? No es el primer día, el que venga acá y diga que va a unificar el primer día no es serio, porque no hay dólares en el Central", resaltó el mandatario porteño.

Al participar de una disertación de precandidatos presidenciales en la 135 Exposición Rural de Palermo, Rodríguez Larreta sostuvo que "la unificación del tipo de cambio es un objetivo, pero para eso se necesitan recomponer las reservas del Banco Central y recuperar la confianza".

"Estas telenovelas de decisiones (del Gobierno) siguen atentando contra la credibilidad del país", consideró el postulante del PRO.