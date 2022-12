Patricia Bullrich recalentó la interna en JxC y cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por las incorporaciones al gabinete porteño

"Es el coraje que tenemos que ponerle al futuro, no es sumar por cargos", insistió la exfuncionaria al tiempo en el que aseguró que se trata de una "mirada tradicional" de la política.

"La estrategia es el cambio profundo y el coraje que vamos a poner en cada paso que demos en contra de lo que puede ser esta argentina populista y de pobreza. Ese tipo de cosas no me interesan y no es la manera que considero que hay que sumar", finalizó.

patricia bullrich - FOTO BAE.webp

Cabe destacar que, previamente, al hacer el anuncio, Rodríguez Larreta fue consultado por el apoyo de la coalición a su decisión. A lo que respondió: que "en JxC hay actitud general de sumar nuevas miradas, diversidad". Y recordó que en el país ya "sumaron a gente muy valiosa".

La movida política de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño anunció hoy la incorporación al equipo de trabajo de la Ciudad de los diputados Silvia Lospennato y Waldo Wolff y el economista Martín Redrado: "Es una reorganización interna que permite sumar a tres funcionarios con trayectoria, vocación y voluntad de aportar para seguir transformando la Ciudad".

Y agregó: “Hoy más que nunca necesitamos un equipo fuerte y comprometido que dé las peleas necesarias para resolver los problemas de los argentinos”.

Silvia Lospennato formará parte del Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género ad honorem y no abandonará sus funciones como legisladora.

"Es una de las dirigentes más comprometidas con la igualdad de género. Tenemos que seguir trabajando para garantizar que cada vez más mujeres vivan libres y sin violencia, sean protagonistas en la toma de decisiones y lideren espacios en la política y en la sociedad", dijo Larreta.

Horacio Rodriguez Larreta - nuevo gabinete 02 - FOTO CABA.jpeg

Waldo Wolff pasará a integrar el Gabinete como secretario de Asuntos Públicos y dejará su función como diputado nacional. Su función será trabajar en la comunicación de las actividades de gestión y posiciones públicas.

“Es una persona valiosa y con mucha experiencia que ha defendido a los argentinos y a la democracia con un coraje extraordinario. Siempre lo hace con una gran capacidad de comunicación. Esa claridad que tiene Waldo para explicar las cosas, para hacer fácil lo difícil, es un valor que queremos sumar a la gestión”, destacó Rodríguez Larreta.

Martín Redrado se suma como secretario de Asuntos Estratégicos y se integra al Gabinete. Desarrollará relaciones económicas y financieras internacionales y trabajará con organismos multilaterales de crédito. Asumirá en la primera semana de febrero al finalizar un contrato internacional.

El Jefe de Gobierno afirmó que Redrado “uno de los más prestigiosos economistas que tiene nuestro país”. Sobre su función, señaló: “Va a trabajar con organismos multilaterales de crédito para mejorar el financiamiento de la infraestructura productiva, enfocándose en aumentar las exportaciones a partir del trabajo colaborativo entre los sectores productivos de la Ciudad y las cadenas productivas regionales”.