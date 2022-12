Horacio Rodríguez Larreta habló en A24 del fallo por la coparticipación: "Esta noche se va a saber si están cumpliendo"

Además, reiteró que desde este miércoles ya rige la quita de impuesto a la tarjeta de crédito, tal como lo había prometido.

Horacio Rodríguez Larreta en tono electoral

El Jefe de Gobierno poteño detalló cuáles serían sus primeras medidas como presidente. Apuntó a los planes sociales, el sistema jubilatorio, la lucha contra la delincuencia, pero principalmente, destacó la importancia del consenso para construir un plan económico integral: "Es acuerdo o fracaso".

"Hay que hacer las cosas de manera distinta porque si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. ¿Y dónde yo planteo lo distinto? En que busquemos un acuerdo más amplio. Eso no se hace en Argentina hace 80 años. Si solamente es un sector contra todo el resto con una actitud de grieta en donde todo es agresión, todos los que no están conmigo son unos delincuentes, no puede ser eso", argumentó.

E insistió: "Vamos a buscar un acuerdo más amplio y terminar con el amigo-enemigo". Al ser consultado al respecto, indicó que la búsqueda de consensos será tanto dentro de Juntos por el Cambio como con otros partidos.

Noticia en desarrollo...