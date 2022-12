Horacio Rodríguez Larreta: "El Presidente decidió violar el orden constitucional y no lo vamos a permitir"

La convocatoria ocurrió tras una serie de reuniones que mantuvo el alcalde porteño con funcionarios del área de Hacienda y Finanzas en las últimas horas, luego de la decisión del Gobierno de objetar el fallo del máximo tribunal, que aumentó a 2,95 el coeficiente que recibe la ciudad por los fondos coparticipables.

Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia por las clases 2023.jpg Horacio Rodríguez Larreta sobre el desacato del Gobierno al fallo de la Corte Suprema (Foto: captura de YouTube del Gobierno de la Ciudad).

El duro descargo de Horacio Rodríguez Larreta

El Jefe de Gobierno porteño comenzó su descargo sosteniendo que el desacato del Presidente "no es contra la Ciudad, es contra la Constitución, contra cualquier posibilidad de que Argentina crezca".

Y puntualizó: "¿Quién va a confiar en un país donde no se respeta la decisión de la Corte? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio presidente no cumple la ley? Él decidió quebrar el orden constitucional, violar el Estado de derecho".

En este orden, detalló que “desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte” y señaló que la medida adoptada por el Gobierno nacional “es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular por completo al Poder Judicial”.

En ese sentido, remarcó que “cumplir la Constitución no es opcional”.

Y agregó: “Si no aceptamos la Constitución, no podemos convivir en una sociedad y la democracia no funciona. Ya lo aprendimos. No volvamos atrás”.

horacio-rodriguez-larreta-g20211021-1252874.jpg "Vamos a hacer una presentación frente a la Corte y el bloque analiza otras acciones", dijo Larreta en conferencia de prensa (Foto: archivo).

Rodríguez Larreta adelantó que la Ciudad hará una presentación ante la Corte para informar del incumplimiento llevado a cabo por el Gobierno nacional: “Vamos a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”.

Además, informó que “el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”.

Alberto Fernández desoye el fallo de la Corte Suprema

El jueves en la tarde, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema, y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal.

"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

La Legislatura porteña sostiene el tratamiento del impuesto a las tarjetas de crédito

Legislatura porteña

Pese a la negativa del Gobierno a cumplir el fallo de la Corte Suprema, la Ciudad se encuentra sesionando y mantiene el tratamiento de la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito, un tributo que había sido creado por la gestión porteña para compensar la baja del porcentaje de la coparticipación de hace dos años.

La sesión comenzó a las 8.30 con un temario cerrado que incluye el proyecto enviado por el Ejecutivo para eliminar ese impuesto, así como también otros diez expedientes elaborados por los distintos bloques en los últimos meses que impulsan, con matices, similares medidas.

En ese marco, fuentes del oficialismo porteño indicaron que introducirán en la redacción del texto que pretenden aprobar hoy un "condicionamiento" que sostiene que la derogación del impuesto estará supeditada a la entrada en vigencia del fallo del máximo tribunal mediante el cual Estado porteño perciba el 2,95%.