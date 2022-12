"Lo que ha hecho el Presidente no tiene antecedentes en la democracia, es realmente gravísimo, como si fuera un golpe institucional, porque es no respetar un fallo de la Corte, el tribunal máximo de la Argentina", afirmó en relación a la decisión del Gobierno de no acatar e fallo de máximo tribunal.

"Es un golpe institucional, no hay otra forma de llamarlo. No cumplir un fallo de la Corte es gravísimo, de lo más grave que ha pasado a nivel institucional en muchas décadas en Argentina", agregó.

Alberto Fernández: "Me voy a poner al frente para que el presidente que asuma sea uno de nosotros".jpg Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte: "Que me digan de dónde van a salir los fondos" (Foto: Presidencia de la Nación).

En esa línea, el intendente de la ciudad recalcó: "Vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo. Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir".

Alberto Fernández desoye el fallo de la Corte Suprema

La palabras de Horacio Rodríguez Larreta se dan luego de que el jueves en la tarde, el presidente, Alberto Fernández, decidiera recusar a los miembros de la Corte Suprema, y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal.

"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.