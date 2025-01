Patricia Bullrich reveló un insólito dato sobre la cena de Fabiola Yáñez durante Año Nuevo en Madrid

"El día 31 (de diciembre) la señora Yañez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia", señaló la funcionaria, en referencia a las imágenes que mostraron a la ex primera dama disfrutando de la velada en el restaurante madrileño.

Tras la filtración de videos en los que Yáñez aparece celebrando el Año Nuevo, Bullrich explicó que la custodia de la ex primera dama se enteró de su ubicación a través de una foto en Instagram.

"La llamaron por teléfono infinidades de veces y no atendió. Luego atendió y les dijo 'bueno, si quieren me vienen a buscar'. Directamente se escapó de la custodia", sentenció.

En una entrevista con LN+, la ministra de Seguridad cuestionó el comportamiento de Yáñez, argumentando que "si uno tiene una custodia cuando le conviene y no la tiene cuando no quiere porque quiere estar solo... Eso no es una custodia".

Bullrich recalcó que una custodia debe ser permanente, ya que "significa que hay un riesgo y el riesgo puede ocurrir en cualquier momento, circunstancia o lugar".

"Es un tema que lo vamos a ordenar", concluyó la ministra, dejando en claro que se tomarán medidas para evitar que situaciones como esta se repitan.

Milei pidió a la Justicia que le quite la custodia "sin sentido" a Fabiola Yáñez

Días atrás, el presidente Javier Milei solicitó un informe sobre la custodia de la ex primera dama Fabiola Yáñez. "Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", expresó.

Así lo comunicó el presidente Milei en su cuenta de X, donde informó que le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente".

"Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", agregó el jefe de Estado.

El pedido de Milei surge poco después de que se difundiera en redes sociales un video de la ex primera dama Fabiola Yáñez celebrando año nuevo en un restaurante de Madrid, ciudad de España donde vive actualmente junto a su hijo Francisco, que comparte con el ex presidente Alberto Fernández.