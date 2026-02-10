La China Suárez revisó el celular de Mauro Icardi y encontró mensajes comprometedores: "Le quiere dar"

Intrigada, Brey fue al hueso y preguntó si el futbolista podría engancharse. La respuesta fue lapidaria: “A la que yo digo, sí. Nadie se lo imagina”.

Para achicar el margen de sospechosas, Mariana aclaró que no se trataba de Luciana Salazar, y Záffora terminó de perfilar a la misteriosa protagonista del chat hot: “Sí, es panelista, periodista, está al aire en este momento. Y es joven, muy joven”.

“¿Entre los 30 y los 40?”, quiso saber Brey. “Ponele, sí”, cerró Guido, dejando todo en suspenso.

Por ahora, el nombre se mantiene bajo siete llaves, aunque en redes ya empezó la cacería para saber de quién se trata. Lo único claro es que La China ya se enteró, y cuando descubre algo, nunca se queda de brazos cruzados.

Por qué destrozaron al chef que hizo la torta del cumple de Magnolia, la hija de la China Suárez

Recién llegada de Turquía, China Suárez se metió de lleno en un fin de semana atravesado por la emoción y los festejos. El motivo fue el cumpleaños de Magnolia, su hija, para quien organizó una celebración al aire libre en su casa, aprovechando una jornada a puro sol, pileta y clima distendido.

En esta ocasión, la actriz no estuvo acompañada por Mauro Icardi, que permaneció en Estambul por compromisos personales. Lejos de opacar el festejo, la ausencia del futbolista no alteró el espíritu de la reunión: la China se mostró relajada, sonriente y rodeada de amigos y familiares. La ambientación, inspirada en la serie Stranger Things, fue uno de los grandes atractivos y no pasó desapercibida en redes.

Como es habitual, la protagonista compartió distintos momentos del cumpleaños en sus historias de Instagram y aprovechó para agradecer a quienes participaron de la organización. Entre esos mensajes, destacó especialmente al responsable de la torta, una de las estrellas del evento.

El posteo estuvo dedicado a Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina 2020, a quien elogió con una frase breve pero contundente: “La perfección de tus tortas”. Sin embargo, ese reconocimiento terminó desatando una reacción inesperada.

Lejos de recibir solo halagos, el pastelero fue blanco de durísimos comentarios en redes, con mensajes cargados de ironía y ataques personales vinculados a la vida privada de la actriz. Sorprendido por la situación, Pier Basile habló con Pronto y confesó: “Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia, la hija de la China, y se me armó un quilombo tremendo”, explicando además que tuvo que borrar comentarios porque afectaban publicaciones comerciales de su trabajo. Un episodio más que muestra cómo las polémicas del espectáculo terminan salpicando incluso a quienes solo cumplen con su labor.

Damián Pier Basile