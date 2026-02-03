Antes del debate, Bullrich retoma el diálogo con bloques dialoguistas por la reforma laboral

La idea de la mesa política de Milei es que, una vez aprobada al menos en general en el Senado, después de una semana, el proyecto pase a debatirse en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita 129 votos para convertirla en ley.

Luego de haber convocado dos reuniones en una misma semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a citar a Bullrich, Martín Menem, Santilli y Luis Caputo, junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para debatir las claves del operativo que inició, pero que se mantendrá durante las próximas semanas cuando inicien las sesiones legislativas.

El Gobierno confirmó el apoyo de otro gobernador para lograr la aprobación de la reforma laboral

En ese marco y con el objetivo de conseguir el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés de cara al proyecto de reforma laboral que se encuentra dentro del paquete de medidas que el Gobierno busca dar tratamiento en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó la provincia de Corrientes.

Durante la conferencia de prensa que compartieron ambos funcionarios, el exreferente del PRO expuso que la “modernización laboral” tiene como principal objetivo “darle derechos a los que no los tienen y no tocarle derechos a aquellos que los tienen”. En ese sentido, Santilli apuntó contra el actual régimen por su alta tasa de informalidad y la falta de generación de empleo. “Seguir de la misma manera es que no se tenga acceso a la salud y a la jubilación futura”., opinó

Sobre el mismo tema, Valdés contó que de la reunión con el dirigente del Gobierno participaron diputados y senadores provinciales para “evacuar dudas”. En ese marco, le hizo un guiño al proyecto oficialista: “Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral”, indicó.

santilli-valdes

“En la semana vamos a llevar estas dudas al Gabinete (de Corrientes) para conversar con los ministros y tener una postura definitiva”, detalló.

Luego, en la misma línea, el gobernador sostuvo: “Nos parece altamente positivo que se discuta la modernización y que los derechos de los trabajadores no se pongan en riesgo, que es lo más importante”.

Qué gobernadores respaldan la reforma laboral del Gobierno

Además de Valdés, hasta el momento Santilli consiguió el apoyo de los siguientes gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).