Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta agudizan sus diferencias mientras Massa busca un acuerdo con desembolsos post PASO

“Creo que la desesperación por ganar lo llevó a Horacio a ponerse más al lado de Massa y a defender un cepo que no se puede mantener más, del cual hay que salir en forma urgente”, dijo a A24.com el diputado Hernán Lombardi.

En su disertación ante ruralistas en la Expo Rural 2023, Bullrich había dicho el lunes último que pensaba en “un blindaje” negociado con el Fondo Monetario Internacional para salir del cepo cambio “lo antes posible”. Con cepo, dijo, nadie invertirá en la Argentina porque no se puede importar insumos ni exportar productos.

El objetivo político es ganar Chubut, pero abrieron una grieta

El objetivo político de Juntos por el Cambio es derrotar en las elecciones de este domingo al gobierno chubutense de Mariano Arcioni, que responde a Sergio Massa. Pero en lugar de concentrarse en Massa o en el candidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, los contrincantes de Juntos abrieron una nueva grieta.

Ignacio-Torres.webp

Rodríguez Larreta acusó a Bullrich de pretender un “blindaje” y la asoció con el ex presidente Fernando de la Rúa, ya fallecido, que había aplicado un “blindaje” con ajuste fiscal y terminó renunciando al gobierno en la crisis de 2001. En aquel momento había una crisis de deuda, pero ahora existe una crisis por la falta de dólares.

En este sentido, Massa no pudo anunciar esta semana, como preveía, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional luego de las medidas de encarecimiento de las importaciones y del dólar diferencial de 340 para el agro y las economías regionales, con excepción de la soja.

FMI, pago en yuanes el lunes y desembolsos tras las PASO

Según el analista económico, Fabián Medina el vencimiento del lunes próximo de 2700 millones de dólares se pagará con yuanes y no hay certeza del momento del anuncio de un acuerdo con el FMI, pero acuerdo habrá. “El acuerdo se hará y el Fondo dará un desembolso de 8000 millones de dólares depsues de las PASO del 13 de agosto y de 5000 en noviembre”, señaló.

Consultadas las fuentes del Ministerio de Economía aseguran que no hay novedades por ahora. Mientras tanto, el kirchnerismo duro le reclama por lo bajo a Massa que disponga un bono o suma fija para los trabajadores para antes de las PASO, de manera de llegar con mejor humor social a las primarias.

En los sectores vinculados a los intendentes entrevén un malhumor social que podría perjudicar a Massa y algunos intendentes comienzan a impulsar el corte de boleta para salvarse ellos de la debacle electoral. Muchos creen que ellos en sus distritos sacan más votos que el candidato a presidente y ministro de Economía.

El kirchnerismo pide una suma fija antes de las PASO, pero cuidan a Massa

Máximo kirchner apoyó las negociaciones de Massa con el FMi, durante un encuentro de la UOM en Avellaneda. Prepara caravanas del PJ en el conurbano para apoyar la fórmula presidencial..jpg

“Están pidiendo una suma fija, pero no públicamente. Además, sería contraproducente porque el que tiene que otorgarlo es Sergio. No lo van a presionar para que no quede él como que no lo va a permitir”, señalaron a A24.com fuentes de un ministerio albertista.

En la jornada de ayer, el acuerdo con el FMI no había avanzado, pero las esperanzas siguen intactas. El latiguillo de los funcionarios de Massa, pese a que no podían anunciar ningún avance con el Fondo, era que el Banco Central “compró hoy (por ayer) por cuarta jornada consecutiva en el mercado de cambio, esta vez con un saldo positivo consolidado de US$ 217 millones”.

De todos modos, el dólar blue, por efecto de medidas de devaluación selectiva y aumento de impuestos, alcanazó nuevamente los 553 pesos. El riesgo país volvió a repuntar y los bonos cayeron a la espera de novedades del acuerdo con el Fondo Monetario. De todos modos, se estima que cuando se anuncie la renovación del acuerdo los bonos reaccionarán positivamente y el riesgo país volverá a estabilizarse.

"No tenemos nada del acuerdo con el FMI", dicen en Economía

“El consolidado de la semana es de compras por US$ 430 millones”, señalaban a A24.com en Economía. “En la rueda en dólares, compró US$ 219 millones. En la rueda de yuanes el BCRA participó con una venta 13 millones. Y en el dólar agro a 340 pesos se activaron las ventas y se registró una liquidación de US$ 271 millones”, dijeron en Economía.

“No tenemos nada comunicable sobre el acuerdo con el Fondo. Los equipos técnicos están trabajando”, señalan los allegados a Sergio Massa, que busca cerrar cuanto antes el acuerdo para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

Curiosamente, Massa y el gobierno de Alberto Fernández dejaron pasar la pelea entre Bullrich y Larreta por la palabra “blindaje”, un término poco feliz con el cual Bullrich se refirió a una negociación con el FMI para salir del cepo.

El bullrichismo dice que Larreta defiende el cepo como Massa

En el entorno del equipo económico bullrichista que dirige Luciano Laspina descuentan que si Bullrich le gana las PASO a Larreta el 13 de agosto el Fondo buscará una negociación con el posible nuevo gobierno. “Patricia no se refirió a un blindaje como el de De la Rúa, pero Horacio busca tergiversarla. Tiene otro significado, Larreta defiende el cepo y tiene el mismo plan de Massa”, señalaron cerca de Luciano Laspina.

“Bullrich uso la palabra de blindaje para evitar un default con el Fondo y habrá una negociación con el FMI como la hay en este momento. Esta negociación de Massa no va a finalizar y nosotros queremos salir rapido del cepo y eso implica negociar ciertas cosas con lo que se está haciendo, aunque Larreta usó la palabra blindaje tal vez poco feliz para chicanear”, dijo el allegado económico a Patricia Bullrich.

“Al blindaje lo hizo De la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos”, apuntó Larreta. De ese modo el jefe de gobierno porteño mandó a “estudiar historia” a Patricia Bullrich, pese a que ambos formaron parte del gobierno de Fernando de la Rúa en 1999-2001.

Lombardi dijo que Espert y Tetaz también piden salir rapido del cepo

El propio diputado bullrichista Hernán Lombardi señalo que “con el cepo nadie invierte y hay que salir de él a gran velocidad”. Incluso, señaló que dos economistas cercanos a Larreta, como Martín Tetaz, radical, y José Luis Espert, liberal, “señalan que hay que salir cuanto antes del cepo”.

espert-larretajpg.webp

“Lo primero que dice Patricia es que hay que darle robustez a las reservas que hoy son negativas en 6000 millones de dólares y el Central usa los dólares de los ahorristas y lo demás es un juego de palabras y chicanas. Porque el cepo es un cepo al crecimiento no solo cambiario”, dijo Lombardi.

"Además, señaló, hay que acompañar a ese blindaje negociado con el FMI con un recorte del gasto público y un plan macroeconómico para generar credibildiad”, agregó.

El plan para salir del cepo sin un salto cambiario

Cerca del equipo económico de Bullrich aseguran que sin un "gobierno creíble, un presidente con convicción, un equipo consistente y poder político, avalado por las urnas y bancas en el Congreso, más un plan sólido", salir del cepo no es posible sin un enorme riesgo de overshooting, es decir un enorme salto cambiario.

El plan económico de Bullrich consta de varios abordajes. El esencial, es la parte fiscal: asegurar ir a equilibrio fiscal inmediato y superávit después para poder efectivamente dejar de depender de deuda y sobre todo de emisión monetaria. Señalan que el Tesoro debería ser un factor de absorción de pesos para facilitar al BCRA la baja de las Leliqs, esos pasivos que devengan un alto interés y que están para evitar que hayan más pesos en circulación.

La segunda pata, y en paralelo, es la independencia del BCRA. En tercer lugar las reformas estructurales que tienen como centro desregular, la austeridad en los gastos, bajar los subsidios y planes sociales, de forma de bajar el gasto y los impuestos distorsivos, pero también mejorar la competitividad para crecer.

Salir rápido para que ingresen inversiones e importar insumos

Una vez con estos requisitos, señalan cerca de Bullrich, buscarán salir del cepo cambiario en forma rápida porque -dicen- mientras exista una brecha de 100%, y trabas para acceder al mercado de divisas, no van a entrar inversiones ni se podrán importar insumos básicos para sostener la produccion.

Salir del cepo incluso en esas condiciones deja abierta la posibilidad de un salto cambiario, que dada la historia, lleva a más inflación “innecesaria” y tiene un costo en pobreza, incertidumbre y luego también en competitividad (la inflación borra la mejora de competitividad que logre la unificación del tipo de cambio).

El "blindaje" sería un seguro de garantía para evitar el overshooting

"El objetivo no es endeudarse para salir del cepo, sino tener un seguro de garantía para evitar ese overshooting", plantean. Si es creíble el plan -sostienen- la ejecución probablemente no se use, como pasó entre fines de 2015 y principios de 2016.

Pero la paradoja es que hoy el gobierno que habla en contra del FMI y está queriendo endeudarse más con el FMI; los desembolsos adelantados no son otra cosa que un endeudamiento encubierto.

El blindaje de De la Rúa se produjo ante la desconfianza por la recesión en Argentina y por ende deterioro de las cuentas públicas, suba de tasas de interés internacionales y encarecimiento del costo de la deuda. Mientras el gobierno intentaba achicar el déficit fiscal, pidió al FMI, y otros organismos y privados, fondos para financiarse.

El gobierno apuntaba a corregir desequilibrios fiscales, pero con un esquema cambiario que no funcionaba (Brasil había devaluado, los precios de los commodities caían, el dólar se fortalecía y Argentina había quedado con un tipo de cambio muy bajo, poco competitivo y por lo tanto, difícil de generar divisas via exportaciones. Es decir, que no era comparable aquel momento con el actual.