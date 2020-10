"El pensamiento mágico del Gobierno": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada titulado "el pensamiento mágico del Gobierno", Jonatan Viale analizó el modo en que el Ejecutivo busca resolver los problemas, al tiempo que le pidió a "la Corte que salga de su pasividad e internas" y defina el futuro de los 3 jueces desplazados.

"El pensamiento mágico, que ese pensamiento infantil que hace creer que los problemas desaparecen si no hablamos de ellos, no tiene descanso en Argentina. Ejemplos: mando a Gendarmería a las cuevas para bajar el dólar, invento 'Nodio' para controlar al periodismo, Formosa no es Argentina, los opositores no son pueblo, decir 'Barón del Conurbano' me vuelve machirulo; me gusta tu campo, me lo llevo".

"El pensamiento mágico es primitivo, irracional e infantil. Se creen que la gente es tonta y que si el problema no sale en la tele, deja de existir. Que si el dólar no aparece en A24, TN o Infobae va a bajar, lo mismo con la inflación y la inseguridad. Ese pensamiento lo tenían antes y lo siguen teniendo ahora".

"Ahora, mientras un sector del Gobierno naufraga en el pensamiento precario, hay otro que puso al Estado al servicio de la impunidad personal. Estoy hablando de una mujer que no duda y no pierde el tiempo y parece haber vuelto con una misión muy clara: copar la Justicia. Cristina, en este último año, se dedicó de lleno a resolver sus problemas personales y nadie puede decir que ella no avisó".

"Cristina sabía todo lo que iba a pasar con los jueces que se animaron a investigarla o procesarla. Por eso, correr a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi era mucho mas que derribar la causa de los cuadernos, era un mensaje disciplinador para toda la familia judicial, la Corpo y Comodoro Py. No hay que meterse con ella porque se termina mi carrera".

"Lo que todavía estamos esperando es que la Corte salga de su pasividad e internas. No son héroes, santos o próceres, lo único que tienen que hacer es ponerle un freno a una sola persona que cree que puede manejar caprichosamente los 3 poderes del Estado. Lo que la Corte debe hacer es confirmar que en Argentina todavía existe la República".