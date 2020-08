Pergolini, durísimo con los legisladores que aprobaron la ley de teletrabajo: "Son un grupo de imbéciles"

El conductor, en su programa radial (Foto: captura de Youtube).

A partir de la aprobación de la Ley de Teletrabajo, el conductor Mario Pergolini realizó una fuerte crítica a los legisladores que le dieron el visto bueno a la iniciativa. "Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema", afirmó.

En su programa radial "Maldición, va a ser un día hermoso", el periodista no dudó en usar todo tipo de calificativos contra los legisladores. "Ustedes son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. Imbéciles ya lo son, pero están a minutitos de ser unos hijos de puta. La verdad, que hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo", señaló.

“No se dan cuenta lo que están legislando, nunca dan ventajas para que haya trabajo. Te frenan las ganas de dar trabajo. Cada vez que doy trabajo es un problemón. Estos tipos son unos tarados", continuó en su editorial.

Pergolini también justificó su postura como empresario de medios: “Contratás a alguien para teletrabajo y hay que hacerlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido la oportunidad de hacer dos, tres trabajos cortos, sencillos y con nuevas metodologías, los llevamos a prácticas de los '60, los '70”.

El también vicepresidente de Boca Juniors agregó que esa es una de las razones por la cual no se está contratando gente:."Este es un sistema que ya no permite contratar gente. Y el que da trabajo, ya no quiera darlo”.

Para el dueño de Vorterix el punto de quiebre en la nueva ley, que aún no se reglamentó, fue el punto de reversibilidad, que le permite al empleado solicitar retomar las tareas presenciales y dejar el teletrabajo.

“El sistema es bueno porque podés reducir lugares y dar más trabajo con menos costos. Si la persona, de golpe, te dice que ahora quiere que le des un lugar y no lo tenés, se puede dar por despedida. Toda la ventaja de tenerla en un teletrabajo se perdió", argumentó.

Por último, señaló que la ley sólo será aplicable al sector privado: “Esto no va a pasar con el Estado, en el cual labura el 2.000% del país. Esto es para gente del sector privado más que nada”.