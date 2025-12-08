En vivo Radio La Red
Petri, en A24, a horas de dejar el Ministerio de Defensa: "Las Fuerzas Armadas fueron demonizadas y perseguidas"

El diputado electo afirmó que la llegada de los F-16 marca la recuperación de la capacidad militar y calificó la negociación como “ventajosa” para el país.

El diputado electo Luis Petri celebró hoy que el país recuperó capacidad militar con la llegada de los aviones F-16 y aseguró que la negociación fue “ventajosa” para la Argentina. Después de presentar su carta de renuncia al Ministerio de Defensa, Petri denunció que las fuerzas armadas "fueron demonizadas" y "perseguidas"

También habló del estado de las Fuerzas Armadas, de la obra social IOSFA y de la situación salarial. Aunque ya presentó su renuncia, aclaró que seguirá en funciones hasta mañana y que el 10 de diciembre asumirá como diputado nacional.

En una entrevista en los estudios de A24, Petri comenzó por aclarar cuándo se efectualizará el cambio de rol después de presentar hoy la renuncia al Ministerio de Defensa. Según dijo, “presenté la renuncia pero hasta mañana técnicamente soy ministro y el 10 asumo como diputado de la Nación”. Explicó que dejó asentado su agradecimiento al Presidente al formalizar la dimisión: “es la carta de renuncia en donde primero agradezco al presidente de la Nación el haber depositado la confianza para que condujera el Ministerio de Defensa y para mí ha sido todo un privilegio y un honor acompañarlo.

A eso sumó una valoración política: “Me siento honrado de haber participado en un gobierno que está haciendo historia, un presidente que está ejerciendo un liderazgo que está sacando a la Argentina adelante y está siendo grande la Argentina de nuevo”.

En su repaso, afirmó que el área estaba deteriorada al momento de asumir: “Con un Ministerio de Defensa que cuando nosotros llegamos estaba devastado. Yo sé que falta muchísimo, pero también sé que este es el camino correcto que iniciamos desde ahora, porque venimos de décadas de desfinanciamiento, de desinversión, de destrato, de demonización".

Petri se refirió a la adquisición de los aviones caza F-16 que Argentina le compró a Dinamarca en abril de 2024 y que se efectivizó el viernes pasado. Recordó que “el día viernes llegaron y el sábado estuvo el presidente recibiendo los F-16”. Sobre las críticas en redes, apuntó: “muchos en redes sociales y algunos kirchneristas se han transformado en una suerte de sommelier de aviones de caza”, y cuestionó qué hicieron gobiernos anteriores: Pasaron 10 años y no se compró absolutamente nada”.

En cuanto a los F-16, defendió su necesidad operativa: “Absolutamente imprescindibles y necesarios para controlar y vigilar nuestro espacio aéreo para garantizar efectivamente nuestra soberanía”, y añadió que la adquisición permite el "ejercicio de la soberanía efectiva y no de cotillón".

En la defensa técnica de la compra de los F-16, Petri indicó que se trata de un modelo utilizado a gran escala en el mundo: “Estados Unidos actualmente tiene 800 F-16. Es el avión caza que más se ha fabricado y se ha construido en el mundo, más de 4.000".

Además resaltó que lo relevante son las condiciones: “Lo que importa del avión es las horas remanentes que tiene y estos aviones tienen horas remanentes equivalentes a por lo menos 25 años de vuelo”. Sobre el costo, confió: “Nosotros los hemos adquirido a un precio absolutamente ventajoso. Hay países que los han pagado hasta dos veces más caros”.

El legislador electo por la provincia de Mendoza diferenció el contrato de Dinamarca, referido a las aeronaves, del acuerdo con Estados Unidos, destinado al armamento y los sistemas incorporados. Y enumeró los tres ejes estratégicos detrás de la compra: “disuasión”, para defender los "recursos naturales de los argentinos; de “control efectivo del espacio aéreo, terrestre y marítimo”; y una “cuestión geopolítica” para profundizar la alianza con Estados Unidos, transformándonos en un socio estratégico en el hemisferio sur".

También estimó que la adquisición representa “la compra más importante en términos militares de los últimos 40 años” y que supone “un salto tecnológico de hasta 30 años para la Fuerza Aérea”, lo que incluso obligó a adaptaciones internas.

La defensa de las Fuerzas Armadas

Petri también destacó la relevancia histórica de las Fuerzas Armadas y se pronunció sobre el trato que, según él, recibieron en otros períodos: “Venimos a respaldar las Fuerzas Armadas de las cuales nos sentimos orgullosos”, dijo al repasar hitos de la historia en la que fueron necesarias.

"Me parece que hay que contar la historia completa y eso es lo que nosotros venimos a hacer respaldando a las Fuerzas Armadas que fueron demonizadas, que fueron perseguidas, incluso hasta por portación de apellido. Nos encontramos con un Ministerio de Defensa nos encontramos, donde no se ascendían a excelentes oficiales porque tenían algún tipo de vinculación con alguien condenado en los 70. Esa persecución existió", rechazó.

Presti al frente del Ministerio de Defensa

Otro de los temas que abordó fue el pase a disponibilidad de Carlos Presti para asumir como sucesor en el Ministerio de Defensa. "No tiene por qué hacerlo", defendió la decisión del teniente general de no retirarse. "¿Por qué le vamos a cumplir el deseo al kirchnerismo que lo quiere retirado?”, respaldó la decisión del militar, cuestionado por la oposición.

Hacia el final, planteó su expectativa sobre el futuro del área: “Presti va a ser mejor ministro que yo y esto va a significar fuerzas más equipadas, más entrenadas”.

Las dificultades que hereda Presti

Después se refirió a la cuestión salarial de las Fuerzas Armadas, y recordó que cuando llegó al área se encontró con "una distancia del 24% en relación a los salarios de las fuerzas de seguridad". "Logramos un aumento del 7%, con lo cual lo bajamos al 19%”, aseguró y adelantó que habrá nuevas mejoras con el nuevo Presupuesto: “La decisión del Presidente de la Nación es terminar su primer mandato con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad totalmente equiparadas”.

Respecto del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, hizo un diagnóstico crítico: “Sufrimos los efectos dramáticos de la inflación, particularmente en medicamentos”.

A la vez, confió que antes de dirimir a su cargo ordenó que se lleve adelante una auditoría "de los últimos seis años de la obra social”, con el fin de asegurar “la máxima transparencia”.

