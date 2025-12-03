El enojo de Petri con la oposición: "Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo"

petri y el F-16.jpg

Y acusó en referencia a la designación durante el gobierno anterior al frente de la cartera castrense de Jorge Taiana, diputado electo en las últimas elecciones por Fuerza Patria: "Se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros pero por qué no van al psicólogo".

La respuesta de Agustín Rossi

El que respondió las acusaciones de Petri no fue Taiana sino otro ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. "Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas, de tener un líder político como Juan Domingo Perón, de ser un partido que tiene 80 años de vigencia, de nuestra propia historia, de los gobiernos de Juan Perón, de Néstor y Cristina", lanzó.

Rossi

En esa línea, agregó que "los peronistas seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45". "Reivindicamos los 18 años de lucha en el exilio de Perón para lograr su regreso a la patria. Los peronistas levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron", enfatizó.

Y por último, apuntó directamente contra Petri: "Cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso, vayan a aumentarle el salario a los militares, en tres años quebraste el IOSFA", acusó al ex funcionario por la gestión de la obra social de las fuerzas armadas.