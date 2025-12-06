Luis Petri defendió la compra de los F-16: "Es la inversión militar más importante en 40 años"
El ministro de Defensa saliente celebró la llegada de los caza a la Argentina, aseguró que tienen una vida útil de 25 años y denunció el “destrato” de gestiones anteriores hacia las Fuerzas Armadas.
Luis Petri defendió la compra de los F-16: "Es la inversión militar más importante en 40 años".
Tras la llegada de los primeros seis aviones F-16 a la Argentina, en una entrevista, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, afirmó que se trata de “la compra militar más importante en cuatro décadas”. El diputado electo defendió la alianza con Estados Unidos y Dinamarca, y apuntó contra las gestiones anteriores por la falta de inversión en las Fuerzas Armadas.
Petri aseguró en declaraciones a Radio Mitre que la incorporación de los F-16 marca “un antes y un después” para la defensa del país. En ese sentido, cuestionó el rol de los gobiernos anteriores: “Se las demonizó, se las persiguió, se las destrató”, dijo en referencia a las Fuerzas Armadas.
El ministro destacó la capacidad de los cazas multirol, que pueden alcanzar 2.500 km/h y operar en trayectos cortos, como Tandil–Buenos Aires, en apenas 12 minutos.
Petri subrayó que los aviones cuentan con aviónica modernizada y una vida útil estimada en 25 años, lo que convierte a los F-16 en un sistema de defensa vigente en Estados Unidos y más de 26 países de la OTAN. “No es chatarra, como dijeron algunos sectores de la oposición”, respondió ante las críticas.
También recordó los intentos fallidos de compra de aviones durante gestiones kirchneristas: “Firmaban contratos que no cumplían y adquirían material sin radares. Nosotros renegociamos acuerdos y hoy las fuerzas cuentan con equipamiento de verdad”, remarcó.
Impacto geopolítico: “Argentina vuelve a ser mirada por el mundo”
Según Petri, la incorporación de los F-16 tiene un fuerte componente militar, geopolítico y simbólico. Explicó que el acuerdo incluye la reapertura de la embajada de Dinamarca en Buenos Aires y refleja un cambio en la política exterior argentina.
“Argentina vuelve a ser mirada por el mundo”, afirmó, destacando el alineamiento con Estados Unidos.
Para qué servirán los F-16
Al detallar el uso concreto del nuevo sistema de defensa, Petri explicó que los F-16 cumplen dos funciones principales:
Disuasión ante amenazas externas
Control del espacio aéreo, clave para la protección de recursos estratégicos
“Quien quiera avanzar sobre nuestros recursos ahora sabe que tenemos con qué responder”, aseguró.
También mencionó la intención del Gobierno de avanzar en la compra de nuevos submarinos y profundizar la asociación estratégica con Estados Unidos: “Queremos ser el socio estratégico de EE.UU. en el hemisferio sur”, sostuvo.
El impacto emocional y el mensaje final
Petri destacó el profundo valor simbólico que tuvo la llegada de los aviones: “Veteranos de Malvinas se emocionaron. Creían que nunca iban a ver este momento”, contó.
Y cerró con una crítica directa a las gestiones kirchneristas: “Hablaban de soberanía de cotillón. Nosotros la ejercemos con hechos”.