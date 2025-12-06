Luis Petri defendió la compra de los F-16: "Es la inversión militar más importante en 40 años". 

milei-petri-presentacion-f16-argentina-1024x576 El ministro de Defensa saliente celebró la llegada de los caza a la Argentina.

También recordó los intentos fallidos de compra de aviones durante gestiones kirchneristas: “Firmaban contratos que no cumplían y adquirían material sin radares. Nosotros renegociamos acuerdos y hoy las fuerzas cuentan con equipamiento de verdad”, remarcó.

Impacto geopolítico: “Argentina vuelve a ser mirada por el mundo”

Según Petri, la incorporación de los F-16 tiene un fuerte componente militar, geopolítico y simbólico. Explicó que el acuerdo incluye la reapertura de la embajada de Dinamarca en Buenos Aires y refleja un cambio en la política exterior argentina.

“Argentina vuelve a ser mirada por el mundo”, afirmó, destacando el alineamiento con Estados Unidos.

Para qué servirán los F-16

Al detallar el uso concreto del nuevo sistema de defensa, Petri explicó que los F-16 cumplen dos funciones principales:

Disuasión ante amenazas externas

Control del espacio aéreo, clave para la protección de recursos estratégicos

“Quien quiera avanzar sobre nuestros recursos ahora sabe que tenemos con qué responder”, aseguró.

También mencionó la intención del Gobierno de avanzar en la compra de nuevos submarinos y profundizar la asociación estratégica con Estados Unidos: “Queremos ser el socio estratégico de EE.UU. en el hemisferio sur”, sostuvo.

QLUAQIFKSNALDA4I63KXQMJVNQ Petri, en uno de los F-16 que llegaron a Córdoba.

El impacto emocional y el mensaje final

Petri destacó el profundo valor simbólico que tuvo la llegada de los aviones: “Veteranos de Malvinas se emocionaron. Creían que nunca iban a ver este momento”, contó.

Y cerró con una crítica directa a las gestiones kirchneristas: “Hablaban de soberanía de cotillón. Nosotros la ejercemos con hechos”.