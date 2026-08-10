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MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

El Gobierno cuestionó el paro universitario del 12 de agosto y convocó a paritarias

El Ministerio de Capital Humano cuestiona el paro convocado por docenes universitarios para el 12 de agosto y convocó a paritarias para el 1 de septiembre. Rechaza las denuncias sobre incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Las universidades públicas anunciaron un paro en el inicio de clases del segundo cuatrimestre: cuándo será. (Foto: archivo).

Las universidades públicas anunciaron un paro en el inicio de clases del segundo cuatrimestre: cuándo será. (Foto: archivo).

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, salió a cuestionar el nuevo paro de docentes universitarios convocado para el próximo 12 de agosto en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento de las universidades públicas. Tras asegurar que la normativa se cumple a rajatabla, el oficialismo convocó a paritarias para negociar aumentos salariales para el sector.

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En un comunicado publicado por el ministerio a cargo de Sandra Pettovello, el Gobierno informó este lunes que convocó a una "mesa paritaria" a gremios universitarios de personal docente y no docente. La reunión se llevará a cabo en la sede del ministerio el próximo 1 de septiembre.

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello llam&oacute; a participar de una reuni&oacute;n paritaria a los gremios universitarios del sector docente y no docente. (Foto: archivo.)

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello llamó a participar de una reunión paritaria a los gremios universitarios del sector docente y no docente. (Foto: archivo.)

"El Ministerio de Capital Humano informa que la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, se encuentra convocada para el próximo 1 de septiembre, conforme al cronograma oportunamente establecido", señala el comunicado al que tuvo acceso A24.com.

En tanto, en respuesta a los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sobre el supuesto incumplimiento de los términos de la ley de financiamiento universitario, el comunicado indica que "a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia".

El Gobierno consideró que "por tal motivo, el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino".

Según el ministerio que comanda Sandra Pettovello y la subsecretaría a cargo de Álvarez, "no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".

El acuerdo entre el Gobierno y el CIN, tras la intimación de la Corte al Gobierno

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), firmaron el pasado 10 de junio de 2026 un acuerdo que estableció un aumento del 24,33 % del presupuesto para las universidades nacionales,

Según confirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el acuerdo "dejó atrás el conflicto" de tres años que motorizó cuatro marchas federales universitarias y una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

El acuerdo suscripto por "la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y las organizaciones gremiales docentes y no docentes", estableció en junio una "actualización salarial de 24,33% dispuesto de la siguiente manera: un aumento del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y del 3% en el mes de octubre, sobre los básicos de septiembre de 2026".

Además se pactó "una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo del año 2024".

En ese acuerdo, se estableció la convocatoria a negociaciones paritarias para la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios, con un intervalo cada 3 meses.

Sin embargo, las universidades ratificaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia que tiene en sus manos para definir el reclamo para que el Gobierno cumpla los términos de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes de acuerdo al índice de inflación (IPC) mensual que informa el INDEC.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gobierno convocó a paritarias universitarias El Ministerio de Capital Humano llamó a paritarias docentes universitarias para el 1 de septiembre.
  • Paro "político": Desde el Gobierno rechazaron el paro docente del 12 de agosto, calificándolo de "político" e infundado.
  • Ley de Financiamiento: El Gobierno asegura que cumple la ley de financiamiento universitario y que se actúa según normativa vigente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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