El Gobierno cuestionó el paro universitario del 12 de agosto y convocó a paritarias

El Gobierno consideró que "por tal motivo, el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino".

Según el ministerio que comanda Sandra Pettovello y la subsecretaría a cargo de Álvarez, "no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".

El acuerdo entre el Gobierno y el CIN, tras la intimación de la Corte al Gobierno

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), firmaron el pasado 10 de junio de 2026 un acuerdo que estableció un aumento del 24,33 % del presupuesto para las universidades nacionales,

Según confirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el acuerdo "dejó atrás el conflicto" de tres años que motorizó cuatro marchas federales universitarias y una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

El acuerdo suscripto por "la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y las organizaciones gremiales docentes y no docentes", estableció en junio una "actualización salarial de 24,33% dispuesto de la siguiente manera: un aumento del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y del 3% en el mes de octubre, sobre los básicos de septiembre de 2026".

Además se pactó "una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo del año 2024".

En ese acuerdo, se estableció la convocatoria a negociaciones paritarias para la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios, con un intervalo cada 3 meses.

Sin embargo, las universidades ratificaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia que tiene en sus manos para definir el reclamo para que el Gobierno cumpla los términos de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes de acuerdo al índice de inflación (IPC) mensual que informa el INDEC.