Piden la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito

Según sostuvo la Fiscalía, existe el riesgo de que los dos imputados puedan obstaculizar el avance de la investigación mediante la eventual ocultación de pruebas si permanecen en libertad. Además, advirtió sobre la posibilidad de que intenten eludir la acción de la Justicia.

Insaurralde también está bajo investigación por presunto lavado de dinero. La causa cobró notoriedad en 2023, cuando fue fotografiado navegando por el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido” junto a Sofía Clerici.

Cuatro días antes del pedido de detención, la Justicia allanó dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja Elías Piccirillo. Las medidas fueron dispuestas luego de que se conocieran las filmaciones.

La Justicia también allanó dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja Elías Piccirillo. (Foto: archivo)

La aparición de esos videos generó nuevas actuaciones en la causa que instruye el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

Allanamientos en el barrio San Vicente

Días atrás la Justicia federal avanzó con inspecciones en la vivienda que el exintendente posee en un barrio cerrado de San Vicente y el análisis pericial del teléfono celular aportado por Cirio.

La inspección busca establecer si los videos que se hicieron públicos, en los que se observa a Cirio registrando imágenes de fajos de dólares guardados en cajas, bolsos y valijas, fueron grabados en la propiedad ubicada en el country Fincas de San Vicente.

Esas filmaciones pasaron a ocupar un lugar central dentro de la investigación sobre el patrimonio de Insaurralde. No obstante, los investigadores consideran posible que el vestidor que aparece en las imágenes haya sido modificado o incluso desmantelado, por lo que se ordenaron medidas complementarias para reconstruir la disposición original de la vivienda.

La Justicia federal avanzó con inspecciones en la vivienda que el exintendente posee en un barrio cerrado de San Vicente. (Foto: archivo)

En ese contexto, fueron convocados a prestar declaración los policías y testigos que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023. El objetivo es determinar cómo se encontraba distribuida la casa durante ese procedimiento y verificar si los ambientes observados entonces coinciden con los que se ven en los videos difundidos públicamente.

De acuerdo con el acta labrada durante aquel allanamiento, los efectivos hallaron un "ambiente tipo vestidor". Sin embargo, el procedimiento no permitió incorporar elementos de relevancia para la pesquisa. En el mismo documento también se consignó que la propiedad presentaba señales de no estar habitada, ya que gran parte de los muebles se encontraba "tapado con telas".

La causa contra Insaurralde

La investigación contra Martín Insaurralde comenzó luego del viaje que realizó a Marbella junto a Sofía Clerici en septiembre de 2023, un episodio que provocó su salida de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. A partir de entonces, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, titular de la Procelac, avanzaron con una pesquisa destinada a determinar la evolución patrimonial del exfuncionario y de personas de su entorno que son sospechadas de haber actuado como presuntos testaferros.

En el marco de esa causa, el pasado miércoles prestó declaración testimonial Walter de la Fuente, contador de Sasaxa Libero S.A., firma propietaria de la vivienda ubicada en San Vicente. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el profesional aseguró que firmaba balances en bares cuando le acercaban la documentación y que nunca auditó ni controló la información contable de la empresa.

Además, afirmó que otras personas utilizaron sus claves fiscales para presentar declaraciones juradas ante la entonces AFIP y sostuvo que nunca mantuvo contacto personal con Insaurralde. Su declaración quedó incorporada al expediente que lleva adelante la Justicia.