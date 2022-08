Planes sociales: Jaime Perczyk criticó al Gobierno porteño por la quita de subsidios escolares

Frente a esta decisión, quien salió a criticarla fuertemente fue el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Qué dijo Jaime Perczyk

En diálogo con Pastor 910 por Radio La Red, Jaime Perczyk aseguró que “hay que lograr que los chicos vayan a la escuela todos los días, que aprendan, que estudien, que entren en sala de 3, que vayan más días y más horas, que se queden más años”.

En tal sentido, consideró que “esa es la discusión que hay que dar” y remarcó: “Si sabemos que hay un chico que no va a la escuela, hay que ir a buscarlo”. “Los chicos no tienen planes sociales, tienen una beca escolar”, aseguró el ministro, y cruzó a su par porteña al asegurar que “los chicos que no van a la escuela han perdido un derecho, no es que tienen un beneficio; hay que garantizarlo”.

Consultado por las afirmaciones del Gobierno de la Ciudad, Perczyk aseveró que “lo que dijo Larreta lo tiene que explicar él”. “Mezclamos una responsabilidad de los adultos con los chicos, si el papá no cumple hay que verlo con él; no podemos responsabilizar a los chicos, ellos tienen que ir a la escuela”, remarcó el ministro.

“A mí me interesa el debate educativo, no la polémica para salir en un título”, manifestó Jaime Perczyk, y concluyó: “La responsabilidad de los chicos es estudiar, sobre eso hay que trabajar, entrar en polémicas para satisfacer determinado focus lo quiero dejar de lado”.