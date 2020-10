"Política vetusta": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó la movilización que se realizó el pasado 17 de octubre y la distancia que existe entre el Gobierno y las problemáticas de la sociedad argentina al señalar que hay una "política vetusta".

"Ya hicieron el acto, coparon la calle y mostraron el extraordinario poder de fuego de los caciques sindicales. Salió a la calle el pueblo que le gusta al Jefe de Gabinete y nos mostraron sus músculos de 'macho alfa'. Ahora, con todo respeto, ¿serían tan amables de ponerse a gobernar un país que tiene 40% de pobreza y nuestra moneda nacional totalmente arrasada?".

"Cristina no se hizo presente este 17 de octubre porque no cree en el PJ, detesta la burocracia sindical y quiere un Sub-40 o Sub-45 empoderado (La Cámpora); y porque sabe que los viejos partidos políticos ya no pinchan, ni cortan en el sentir popular. Ganás una elección si estás cerca de los problemas de la gente y estoy convencido de que Cristina piensa que este Gobierno no lo está".

"¿Ustedes creen que empoderar a un Presidente de la Nación es darle la presidencia del PJ? La sociedad ya no vota partidos, la lealtad hacia el viejo líder de masas es una idea vetusta y caduca; pero aparece el mismo componente autoritario: mi marcha es pueblo y la tuya es oligarca. En eso son de manual: el desprecio por el otro".

"¿Por qué el Presidente por momentos deja de ser el Jefe de Estado para convertirse en el líder de una facción política? Se achica, minimiza y se vuelve un líder pequeño. Pero lo hace porque necesita todo el tiempo para reafirmar su autoridad, es un líder discutido porque no llegó por mérito propio, sino por un dedazo vicepresidencial. Entonces, cada tanto, le manda un mensaje a la tropa de confirmación exaltando su pertenencia y ninguneando lo demás, y abre la grieta y suma peleas a una Argentina explotada".

"Lo más preocupante no es eso, sino la enorme distancia que tienen con respecto a la agenda de la gente. En los últimos 11 días, el dólar libre subió $ 20 y el dólar paralelo subió $ 38. Nuestra moneda nacional está desapareciendo. Mientras tanto, el Ministro de Economía no sabe o no nos quiere decir cuántas reservas líquidas tiene el BCRA y hay un problema grave con los dólares para importar".

"El problema de fondo no es tanto si son malos, corruptos o agresivos, sino que tiene que ver con la ineficiencia. Estamos ante un Gobierno lento, paralizado, que tarda en resolver los problemas de la gente. Hoy, Argentina llegará oficialmente al millón de contagios de coronavirus. En estos momentos, es el país con mayor número de muertes diarios por millón de habitantes. El problema es la ineficiencia".