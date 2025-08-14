En vivo Radio La Red
Por qué Máximo Kirchner y Sergio Massa dicen que no quieren ser candidatos

El peronismo debate por estas horas sobre quién debería encabezar la boleta de diputados en octubre. El gran debate es si exponer a sus figuras más conocidas o si priorizar una cara de perfil más bajo.

por Pablo Winokur |
El mantra número 1 es la unidad. No se puede hacer nada que quiebre la unidad del espacio. Con ese objetivo como consigna principal, el peronismo debate por estas horas sobre quién debería ser el primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, donde está vive el 40% del país y bastión por excelencia del movimiento. El panorama no está claro porque algunos sectores dicen que se necesita una cara visible y competitiva; otros en cambio creen que conviene apostar por una renovación o algún dirigente de bajo perfil que no meta demasiado ruido.

Sergio Massa ya les dijo a los suyos que no quiere ser candidato. De hecho, lo ratificó en un audio que le envió a algunos dirigentes. Aunque nunca se sabe con Massa: algo parecido decía 48 horas antes de la elección presidencial de 2023 cuando se le preguntaba.

Sin embargo, esta vez hay variables objetivas que le darían la razón para no jugar: especialmente él ya sabe que ganar una elección intermedia no lo va a posicionar como presidenciable en 2023; todo lo contrario, actúa un operativo desgaste durante dos años del que es difícil zafar. Le pasó exactamente en 2013 cuando le ganó al kirchnerismo en la intermedia de la provincia de Buenos Aires, y todo el mundo lo daba como número puesto para ser presidente a partir de 2015. Pero al final salió tercero cómodo en aquella elección.

Hay otros motivos. Sus asesores creen que su figura sería la excusa perfecta para que el Gobierno polarice y le enrostre el argumento de que dejó una inflación de 17.000%. "Más allá de que el argumento es falso, a nosotros no nos conviene esa polarización", explicó a A24.com un consultor del espacio. De todos modos, aseguran que Massa hoy le sumaría 3 puntos a Fuerza Patria; hay que dejar alguna puerta abierta.

Por otro lado, otras fuentes del peronismo creen que la elección será cuesta arriba. Si bien es probable que se pueda ganar la provincial de septiembre, en octubre el escenario se puede complicar. El que encabece la boleta puede terminar siendo un cadáver político.

Según un estudio reciente publicado por la consultora Proyección de Manuel Zunino, el 47% de los bonaerenses tiene buena imagen de Javier Milei y su gobierno. No es fácil que todos los que están en contra (la mitad) voten por el candidato peronista.

¿Qué pasa con Máximo Kirchner?

En el caso de Máximo la ecuación es distinta. En primer lugar, él ya tiene mandato como diputado hasta 2027. La idea de que se podría presentar solo para conseguir fueros (como planteó alguna operación interna) no tiene mucho sentido en ese marco.

Pero hay otras variables, algunas compartidas con Sergio Massa. A diferencia del de Tigre, Máximo le vendría bien competir en una elección local nacionalizada. Pero su imagen sigue siendo muy baja. Un estudio reciente de Management & Fit lo ubica como el dirigente nacional de peor imagen (a nivel nacional), con 57% de negativa. Muy dificil ir contra esos números.

Por otro lado, hay un grupo importante de intendentes que lo resiste. "Si el candidato es Máximo, nosotros no jugamos", confesó a A24.com un importante barón del conurbano.

Parece que espanta más de lo que atrae. Aunque algunos laderos de Máximo quieren que juegue. Creen que es su turno y que vale la pena. Por eso, estas horas se verá algún mini-operativo clamor que Máximo dejará correr. Habrá que ver qué pasa.

Las otras opciones

A mitad de semana sigue en punta la figura de Jorge Taiana. No atrae mucho electoralmente pero no complica la unidad y es incuestionable. "El candidato es Fuerza Patria, lo que necesitamos es que no nos tire para abajo", explican en el espacio.

También se habla de Federico Achaval, intendente de Pilar que por ahora no desmiente ni ratifica estar entre los candidatos. El último que se sumó a la cola es Ariel Sujarchuk de Escobar.

Outsiders por ahora están descartados.

Mediciones contra reloj

De todos modos, en el peronismo siguen haciendo encuestas y midiendo opciones. "Va a ir el que mejor esté el domingo, día de cierre de listas", avisan. Todo se va a decidir a último momento.

Hay un dato clave que no se puede dejar de mirar. La intención de participación electoral, que es lo que puede dejar la cancha inclinada para un lado o para otro. Pero eso, es un debate que habrá que dar después de que se cierren las listas.

Seguir
