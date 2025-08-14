Por qué Máximo Kirchner y Sergio Massa dicen que no quieren ser candidatos

Por otro lado, otras fuentes del peronismo creen que la elección será cuesta arriba. Si bien es probable que se pueda ganar la provincial de septiembre, en octubre el escenario se puede complicar. El que encabece la boleta puede terminar siendo un cadáver político.

Según un estudio reciente publicado por la consultora Proyección de Manuel Zunino, el 47% de los bonaerenses tiene buena imagen de Javier Milei y su gobierno. No es fácil que todos los que están en contra (la mitad) voten por el candidato peronista.

¿Qué pasa con Máximo Kirchner?

En el caso de Máximo la ecuación es distinta. En primer lugar, él ya tiene mandato como diputado hasta 2027. La idea de que se podría presentar solo para conseguir fueros (como planteó alguna operación interna) no tiene mucho sentido en ese marco.

Pero hay otras variables, algunas compartidas con Sergio Massa. A diferencia del de Tigre, Máximo le vendría bien competir en una elección local nacionalizada. Pero su imagen sigue siendo muy baja. Un estudio reciente de Management & Fit lo ubica como el dirigente nacional de peor imagen (a nivel nacional), con 57% de negativa. Muy dificil ir contra esos números.

Por otro lado, hay un grupo importante de intendentes que lo resiste. "Si el candidato es Máximo, nosotros no jugamos", confesó a A24.com un importante barón del conurbano.

Parece que espanta más de lo que atrae. Aunque algunos laderos de Máximo quieren que juegue. Creen que es su turno y que vale la pena. Por eso, estas horas se verá algún mini-operativo clamor que Máximo dejará correr. Habrá que ver qué pasa.

Las otras opciones

A mitad de semana sigue en punta la figura de Jorge Taiana. No atrae mucho electoralmente pero no complica la unidad y es incuestionable. "El candidato es Fuerza Patria, lo que necesitamos es que no nos tire para abajo", explican en el espacio.

También se habla de Federico Achaval, intendente de Pilar que por ahora no desmiente ni ratifica estar entre los candidatos. El último que se sumó a la cola es Ariel Sujarchuk de Escobar.

Outsiders por ahora están descartados.

Mediciones contra reloj

De todos modos, en el peronismo siguen haciendo encuestas y midiendo opciones. "Va a ir el que mejor esté el domingo, día de cierre de listas", avisan. Todo se va a decidir a último momento.

Hay un dato clave que no se puede dejar de mirar. La intención de participación electoral, que es lo que puede dejar la cancha inclinada para un lado o para otro. Pero eso, es un debate que habrá que dar después de que se cierren las listas.