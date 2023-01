"Precios justos": el Gobierno desestima la denuncia de Carrió y vuelve a convocar a empresarios para prorrogar el programa

"Los equipos están trabajando para comenzar las reuniones para renovar que serán en las próximas semanas", señalan desde la Secretaría de Comercio.

De esta manera, desde el Gobierno relativizaron la denuncia de la líder de la CC, Elisa Carrió y otros sectores de la oposición.

tombo-moyano-906x600.jpg

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, pidió este lunes a los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires que ante "cualquier hostigamiento" por parte de "patotas sindicales o piqueteros" en el transcurso de las inspecciones en los centros de distribución por el control del programa Precios Justos.

Por su parte, el líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó este martes contra la oposición y defendió el rol del sindicato en el control del abastecimiento de la mercadería.

Camioneros se sumó a los controles del programa Precios justos en Supermercados. Foto Secretaría de Comercio..jfif

"Se ve que hemos tocado intereses", afirmó Pablo Moyano en declaraciones a radio La990, quien se mostró contento por "haber instalado el tema", e insistió: "Nosotros somos los que movilizamos toneladas diarias de alimentos y podemos controlar las salida de los camiones de los centros de distribución. De diez camiones que salían de los depósitos llegaban dos a las góndolas".

Ante esa situación, el referente camionero acusó a los supermercadistas de "encanutar la mercadería y aumentar los precios". "Tenemos que colaborar para que no ocurra la especulación, que no escondan la mercadería", añadió.

Desde la oposición, la ex diputada Elisa Carrió dijo presentó una denuncia penal junto a los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, bajo el delito de accionar de una "patota paraestatal". Ante la denuncia, Moyano aclaró: "Nosotros no tenemos poder de sancionar, ni de clausurar, sino que podemos notificar la cantidad de productos y a dónde llegan. Después el Estado tiene que controlar por qué no llega a destino".