Alberto Fernández cuestionó a la Justicia por la violencia de género: "Le pedimos al presidente de la Corte que se ocupe del tema y recibimos silencio"

"Queremos una sociedad más justa y nos obligamos a darles derechos a quienes carecen de ellos", declaró el presidente (Foto: captura de TV)

El presidente Alberto Fernández participó este viernes de la presentación del "Programa Acompañar" que brindará ayuda económica a las mujeres y LGBTI que son víctimas de violencia de género para que puedan lograr su autonomía. "Cualquiera tiene exactamente los mismos derechos y eso todavía cuesta en la Argentina", manifestó.

Acompañado de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el primer mandatario reconoció por videoconferencia la labor de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la implementación de la "Ley Micaela", pero disparó contra el Poder Judicial, más precisamente contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

"Veo con preocupación que dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, ya avanzamos en respetar la Ley Micaela y en generar conciencia de la igualdad y los derechos de la mujer. La demora la tenemos en el Poder Judicial y la pedimos al presidente de la Corte que se ocupe de trata el tema y sólo recibimos silencio", comentó Fernández.

El primer mandatario consideró que "es muy importante que la Justicia entienda el tema porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios".

"Si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema. En el siglo XIX no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos frente a la desigualdad", aclaró.

El programa consiste en una asistencia económica mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses consecutivos. Además, las víctimas recibirán acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales. Contará con una inversión de casi 4.500 millones de pesos.

"Hay que entender que una mujer humillada y violentada por el hombre que la acompaña necesita un nuevo espacio para volver a vivir. Piensen lo que debe ser vivir con un carcelero violento. Las estamos liberando, con ayuda del Estado, para que empiecen a vivir otra vez, indicó el líder de Frente de Todos.

Del acto participaron también el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; y por videoconferencia la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.

¿Qué es la Ley Micaela?

Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.