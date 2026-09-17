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Patricia Bullrich se desmarcó de los cambios en Discapacidad: "Me sorprendió"

La jefa del bloque de senadores de LLA reveló que las modificaciones que aparecieron en el Presupuesto enviado al Congreso no se trataron en la última reunión de la mesa política. "Estando ahí, el tema no salió a la luz", afirmó.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por las modificaciones a la ley de Discapacidad (Foto: archivo).

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por las modificaciones a la ley de Discapacidad (Foto: archivo).

La jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con el Gobierno, al admitir que se "sorprendió" por los cambios introducidos al sistema de prestaciones en Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. Estas modificaciones derivaron en fuertes cruces y rechazos de representantes de los sectores involucrados e incluso de la oposición aliada al Gobierno, mientras se debatía en comisiones de Diputados el proyecto para prorrogar la emergencia en Discapacidad.

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“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción. De alguna manera, con cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo Bullrich este jueves al ser consultada por el tema en Radio Rivadavia.

Sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados”, señaló la senadora y agregó que esa cámara “ya había tenido un intento de discutir estos temas y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”.

Bullrich se refirió así a la reunión de la mesa política realizada el martes, que se extendió durante casi tres horas para definir los términos del Presupuesto 2027 que el Gobierno envió a Diputados horas más tarde. En ese proyecto aparecen artículos que derogan puntos clave de la nomenclatura universal para el pago a los prestadores y que modifican directamente otra ley que rige el sistema de pensiones de Discapacidad.

Entre otros puntos, el Presupuesto 2027 propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

Bullrich confirmó que a pesar de haber discutido el tema del Presupuesto en la reunión de la mesa política de esta semana, los cambios introducidos en discapacidad no se trataron: “No nos enteramos. Es la verdad”.

En esa línea, cuestionó que la falta de diálogo en la cúpula del propio oficialismo deriva después en problemas en la relación con la oposición dialoguista porque cuando va a hablar como jefa del bloque de LLA, “creen que los estás engañando”.

Uno llega al Congreso y te dicen: ’Nos estás engañando'. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, reclamó.

Bullrich recordó que el tema de Discapacidad ya se estaba discutiendo en comisiones y había un plan acordado con la oposición, pero admitió que estos cambios, que según pudo saber A24.com habrían sido introducidos por el Ministerio de Economía, sin intervención incluso del área de Salud, terminaron generando un clima de tensión con los bloques aliados.

Recordó que el Senado es cámara “revisora en el caso del Presupuesto” y, en ese marco, afirmó que “esperaremos a ver qué llega a senadores para poder saber no tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega. Porque parece que está bastante peleada la discusión”, reconoció.

Los cambios al sistema de Discapacidad que introdujo el Gobierno

La oposición en el Congreso y representantes de organizaciones de Discapacidad debatieron el miércoles el proyecto para prorrogar por un año más la ley de Emergencia en Discapacidad que vence a fin de este año.

Pero en lugar de discutir la prórroga por un año más, la reunión de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, terminó en medio de un clima de extrema tensión y se centró en debatir los cambios introducidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027.

El Poder Ejecutivo plantea en el Presupuesto que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo.

Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

En pocas palabras

  • Patricia Bullrich: "Sorprendida" por cambios en ley de discapacidad en el Presupuesto 2027.
  • Presupuesto 2027: Proyecto enviado a Diputados incluye modificaciones al sistema de prestaciones.
  • Críticas: Representantes y oposición alertan sobre la derogación de actualizaciones automáticas para prestadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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