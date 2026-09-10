Tras el tiroteo en el Palomar, Bullrich cruzó a Alonso por la inseguridad y el ministro bonaerense respondió con dureza

“El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, escribió Bullrich en X, en referencia al intento de robo y al fallo de una jueza de Lomas de Zamora.

A partir de ese planteo, la legisladora dirigió su reclamo hacia el gobernador bonaerense y puso el foco en la falta de respuestas frente a la inseguridad. “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?”, expresó.

Bullrich sostuvo además que el mandatario provincial no mantiene contacto con los vecinos para hablar sobre los problemas de seguridad.

“Si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen”, señaló.

Alonso defendió la gestión bonaerense y cuestionó a Bullrich

La respuesta llegó por parte de Alonso, quien rechazó las críticas de la senadora y puso en duda la diferencia entre los diagnósticos actuales sobre la inseguridad y los que difundía Bullrich cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad.

Luego hizo referencia a las estadísticas utilizadas durante aquella gestión y las comparó con los datos que actualmente difunde la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?”, planteó.

El funcionario también defendió el trabajo de la administración bonaerense y destacó la presencia del gobierno provincial en los 135 municipios.

En ese sentido, le pidió a Bullrich que explicara “cómo serían esos resultados sin el trabajo de la Provincia, que está todos los días en los 135 municipios, invirtiendo y fortaleciendo la seguridad con recursos provinciales”.

El reclamo de la Provincia por los recursos

La discusión derivó después hacia el financiamiento de la seguridad bonaerense. Alonso apuntó contra el Gobierno nacional y reclamó la devolución de fondos que, según sostuvo, fueron quitados a la Provincia.

“Dejen la chicana, trabajen y devuélvanles a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron. Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una Provincia más segura”, afirmó.

El ministro también cuestionó la estrategia de los funcionarios nacionales frente al problema del narcotráfico y sostuvo que las drogas que llegan a la Provincia atraviesan una frontera que, según su descripción, no está siendo controlada de manera suficiente.

Alonso afirmó que, mientras sus pares nacionales “chicanean en redes”, la droga que se comercializa en la Provincia “recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener.”

A partir de ese planteo, lanzó una pregunta dirigida al Gobierno nacional: “¿No sería mejor que trabajan seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense?”, sostuvo.

El respaldo de Alonso a Kicillof

El ministro también rechazó la idea de que el gobernador permanezca alejado de la gestión y aseguró que continúa recorriendo el territorio bonaerense. “No se pongan nerviosos. El Gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas”, afirmó.

Alonso cerró su respuesta con un nuevo cuestionamiento a la Casa Rosada y a los dirigentes libertarios.

“No gestionan, no invierten, no les importa el prójimo. Nuevamente, ¿será que mostrar indignación en las redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos?”, concluyó.

En ese marco, la senadora respondió con un extenso mensaje en el que cuestionó a Alonso y al gobernador bonaerense y aseguró que "esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga", concluyó.