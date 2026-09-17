A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE VIENE

Filtraron la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que sorprendió

La invitación digital al casamiento de la cantante y el futbolista salió a la luz y reveló uno de los detalles elegidos para la celebración que se realizaría en diciembre. Además, trascendió quiénes integrarían la lista de invitados y las llamativas ausencias familiares.

17 sept 2026, 11:37
Filtraron la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que sorprendió

Filtraron la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que sorprendió

Filtraron la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que sorprendió

Filtraron la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que sorprendió

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelve a quedar en el centro de la escena. A tres meses de la fecha señalada para el casamiento, este jueves se conoció la que sería la invitación digital de la esperada celebración.

“Los esperamos con mucho amor”, puede leerse en la participación, que presenta un diseño delicado en tonos claros y azules.

Leé también

El millonario acuerdo entre Tini Stoessel y su padre: así se repartiría la fortuna en la familia

El millonario acuerdo entre Tini Stoessel y su padre: así se repartiría la fortuna en la familia

La invitación fue mostrada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece), donde el periodista explicó uno de los detalles que habría elegido especialmente Tini para el diseño.

“Es una flor azul que eligió Tini, una peonía”, señaló Méndez. Luego explicó que la elección estaría vinculada con distintos significados: “Representa el afecto profundo, felicidad, prosperidad y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”.

Cuándo y dónde sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según la información difundida en el programa, la celebración estaría prevista para el sábado 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, y contaría con aproximadamente 300 invitados.

Entre las figuras que estarían convocadas aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, dos de los nombres más destacados de una lista que promete reunir a importantes personalidades del deporte y el espectáculo.

Las llamativas ausencias que tendría el casamiento de Tini y De Paul

Pero la filtración de la invitación no fue el único dato que generó repercusión. Méndez aseguró que, hasta el momento, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de la cantante, no habrían sido convocados a la celebración.

Además, según la misma versión, Francisco Stoessel, hermano de Tini, tampoco estaría incluido entre los invitados, pese a que se suponía que mantenía un buen vínculo con la artista.

Por ahora, se trata de información difundida en televisión y ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmaron públicamente estos detalles sobre la lista de invitados. Con la supuesta invitación ya circulando, la expectativa crece de cara a una de las bodas más comentadas del año.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto