Filtraron la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que sorprendió

Cuándo y dónde sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según la información difundida en el programa, la celebración estaría prevista para el sábado 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, y contaría con aproximadamente 300 invitados.

Entre las figuras que estarían convocadas aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, dos de los nombres más destacados de una lista que promete reunir a importantes personalidades del deporte y el espectáculo.

Las llamativas ausencias que tendría el casamiento de Tini y De Paul

Pero la filtración de la invitación no fue el único dato que generó repercusión. Méndez aseguró que, hasta el momento, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de la cantante, no habrían sido convocados a la celebración.

Además, según la misma versión, Francisco Stoessel, hermano de Tini, tampoco estaría incluido entre los invitados, pese a que se suponía que mantenía un buen vínculo con la artista.

Por ahora, se trata de información difundida en televisión y ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmaron públicamente estos detalles sobre la lista de invitados. Con la supuesta invitación ya circulando, la expectativa crece de cara a una de las bodas más comentadas del año.