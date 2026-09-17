Pronóstico en el AMBA: días cálidos, pero con un cambio antes del Día de la Primavera

El sábado llegará con una temperatura máxima, que alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 15°C. La nubosidad irá en aumento de manera gradual, aunque la probabilidad de lluvias continuará siendo baja.

El cambio de tiempo llegará el domingo

El escenario comenzará a modificarse durante el domingo. Según el pronóstico del SMN, la temperatura se ubicará entre los 14°C y los 25°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.

Hacia la noche aumentará la nubosidad y también aparecerá una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. En ese período, además, el viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo comenzará la primavera

El lunes será el día en que comenzará oficialmente la primavera. Para esa jornada, el SMN anticipa una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 20°C, con nubosidad variable. Uno de los principales datos del pronóstico será el viento, ya que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes, en tanto, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 18°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. Para el miércoles se espera una mínima de 10°C durante la madrugada, mientras que la máxima podría alcanzar los 21°C durante la tarde, nuevamente con condiciones de nubosidad variable.

El pronóstico para la provincia de Buenos Aires

En distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, el panorama también será estable durante los próximos días. Para este jueves se prevé una jornada con sol y pocas nubes, condiciones que se mantendrán hasta el sábado por la tarde.

A partir de entonces aumentará la nubosidad y el escenario cambiará durante el domingo.

En el suroeste bonaerense podrían registrarse tormentas fuertes, principalmente en zonas de Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles y Pigüé.

Durante la mañana también se esperan tormentas aisladas en el oeste de la provincia. Hacia la tarde, el frente podría alcanzar todo el territorio bonaerense, con mayor actividad eléctrica y precipitaciones especialmente en la región central.

Por el momento, el SMN no emitió alertas meteorológicas para ninguna zona del país, por lo que no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos generalizados.