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Crece el escándalo en la Armada: los sobresueldos ascenderían al menos a $1.270 millones

Nuevos datos incorporados a la investigación señalan que siete personas habrían recibido $1.270 millones entre 2022 y 2026. La causa judicial busca determinar si existió un sistema de sobresueldos, falsos viáticos y pagos sin respaldo dentro de la fuerza.

Nuevos datos incorporados a la investigación señalan que siete personas habrían recibido $1.270 millones entre 2022 y 2026. (Foto: archivo).

Nuevos datos incorporados a la investigación señalan que siete personas habrían recibido $1.270 millones entre 2022 y 2026. (Foto: archivo).

La investigación por presuntas irregularidades en la liquidación de haberes de la Armada sumó nuevos elementos luego de que trascendiera una denuncia que atribuye pagos por $1.270 millones a siete personas entre julio de 2022 y 2026. La información fue difundida por la periodista Cecilia Boufflet en el programa WiFi, donde se mencionó la posible existencia de sobresueldos, falsos viáticos, cobros fantasmas y el uso de CUIL de personas retiradas.

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La causa se encuentra bajo análisis judicial y busca establecer cómo se realizaron las acreditaciones, quiénes participaron de la maniobra y cuál fue el destino de los fondos observados.

Los nombres mencionados en la denuncia

Según la información presentada por Boufflet, una de las personas señaladas es Ariel Baltasar Atanasoff, quien habría recibido $175 millones durante el período investigado.

La denuncia también incluye a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff. De acuerdo con los datos difundidos, habría percibido $300 millones. Siempre según la información revelada en WiFi, la cuenta utilizada no estaría vinculada al convenio de la Armada sino a la Secretaría de Trabajo.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

En el listado también aparecen otras cinco personas. Juárez figura con acreditaciones por $317 millones; Dañoveitia, con $78 millones; Analía Cristina Díaz, con $120 millones; Natalia Yahia, con $161 millones; y Damián Andrés Santana, con $118 millones.

La suma de esos montos alcanza los $1.270 millones mencionados en la denuncia difundida este martes.

Por su parte, la periodista Natasha Niebieskikwiat informó que el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, firmó resoluciones para que ocho capitanes de corbeta y un suboficial mencionados en la denuncia, y señalados por haber recibido cobros indebidos en distintos períodos, pasen a disponibilidad, independientemente de lo que determine la Justicia en la causa.

Un capitán de navío, en el centro de la causa

Atanasoff aparece como uno de los principales investigados en el expediente. La denuncia conocida en las últimas horas se suma a la información revelada previamente sobre una presunta maniobra de sobresueldos dentro de la Armada.

Según había informado el periodista Santiago Fioritti en el mismo programa, el oficial podría ser acusado por el presunto delito de defraudación y el monto total bajo análisis podría superar los $1.600 millones.

De acuerdo con esa información, el capitán de navío habría reconocido la existencia de la maniobra durante un sumario interno realizado dentro de la fuerza.

La investigación también alcanza a personal militar y civil, tanto en actividad como retirado, y se concentra especialmente en el área encargada de la liquidación de haberes.

Cómo funcionaba el mecanismo bajo investigación

La denuncia presentada por la Armada sostiene que las irregularidades se habrían producido mediante modificaciones en los registros utilizados para procesar la acreditación bancaria de los salarios.

Según la documentación incorporada a la causa, se solicitaban al Banco Nación transferencias por montos superiores a los que figuraban en los recibos de sueldo.

La pesquisa detectó 645 pagos considerados indebidos a 23 personas durante el período investigado. En algunos casos se habrían acreditado sumas mayores a las liquidadas oficialmente y, en otros, pagos sin respaldo en haberes legítimamente autorizados.

La causa judicial busca determinar si existió un sistema de sobresueldos, falsos viáticos y pagos sin respaldo dentro de la fuerza. (Foto: archivo)

La causa judicial busca determinar si existió un sistema de sobresueldos, falsos viáticos y pagos sin respaldo dentro de la fuerza. (Foto: archivo)

En pocas palabras

  • Escándalo en la Armada: Siete personas habrían recibido $1.270 millones en sobresueldos, falsos viáticos y pagos sin respaldo entre 2022 y 2026.
  • Investigación judicial: La causa busca determinar la existencia de un sistema de irregularidades en la liquidación de haberes de la fuerza.
  • Medidas internas: Ocho capitanes de corbeta y un suboficial mencionados en la denuncia fueron pasados a disponibilidad por el jefe de la Armada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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