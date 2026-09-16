Crece el escándalo en la Armada: los sobresueldos ascenderían al menos a $1.270 millones

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En el listado también aparecen otras cinco personas. Juárez figura con acreditaciones por $317 millones; Dañoveitia, con $78 millones; Analía Cristina Díaz, con $120 millones; Natalia Yahia, con $161 millones; y Damián Andrés Santana, con $118 millones.

La suma de esos montos alcanza los $1.270 millones mencionados en la denuncia difundida este martes.

Por su parte, la periodista Natasha Niebieskikwiat informó que el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, firmó resoluciones para que ocho capitanes de corbeta y un suboficial mencionados en la denuncia, y señalados por haber recibido cobros indebidos en distintos períodos, pasen a disponibilidad, independientemente de lo que determine la Justicia en la causa.

Un capitán de navío, en el centro de la causa

Atanasoff aparece como uno de los principales investigados en el expediente. La denuncia conocida en las últimas horas se suma a la información revelada previamente sobre una presunta maniobra de sobresueldos dentro de la Armada.

Según había informado el periodista Santiago Fioritti en el mismo programa, el oficial podría ser acusado por el presunto delito de defraudación y el monto total bajo análisis podría superar los $1.600 millones.

De acuerdo con esa información, el capitán de navío habría reconocido la existencia de la maniobra durante un sumario interno realizado dentro de la fuerza.

La investigación también alcanza a personal militar y civil, tanto en actividad como retirado, y se concentra especialmente en el área encargada de la liquidación de haberes.

Cómo funcionaba el mecanismo bajo investigación

La denuncia presentada por la Armada sostiene que las irregularidades se habrían producido mediante modificaciones en los registros utilizados para procesar la acreditación bancaria de los salarios.

Según la documentación incorporada a la causa, se solicitaban al Banco Nación transferencias por montos superiores a los que figuraban en los recibos de sueldo.

La pesquisa detectó 645 pagos considerados indebidos a 23 personas durante el período investigado. En algunos casos se habrían acreditado sumas mayores a las liquidadas oficialmente y, en otros, pagos sin respaldo en haberes legítimamente autorizados.