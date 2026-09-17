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ANSES presentó un nuevo sistema para cobrar el acumulado de la AUH

El Gobierno nacional modificó el esquema de certificación de la Libreta de la AUH para agilizar la liquidación del 20% retenido mensualmente por la ANSES. Cómo funcionará el cruce de datos entre Salud y Educación, a qué edades alcanza y qué ocurre si la información no figura en las bases oficiales.

Nuevo sistema de ANSES para cobrar el acumulado de la AUH: cómo es el cruce directo con Salud y Educación

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y de escolaridad mediante un intercambio seguro de datos entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. La medida alcanza a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años y simplifica la liquidación del 20% acumulado de la prestación, el cual equivale a $31.327 mensuales retenidos por cada menor ($375.924 anuales acumulados) sobre el valor total de la AUH de $156.634.

¿Cómo funciona el nuevo sistema automático de la Libreta AUH?

El mecanismo digital cruza directamente las bases de datos oficiales de las carteras estatales con los registros del organismo previsional para validar los requisitos sin intermediarios:

  • Secretaría de Educación: Notifica electrónicamente el estado de escolaridad regular y la asistencia de los alumnos.

  • Ministerio de Salud: Informa la efectivización de los controles médicos y el esquema de vacunación obligatorio.

  • ANSES: Recibe la información cruzada y habilita en el sistema el pago del 20% retenido sin que la persona tenga que pedir turnos ni presentar papeles.

¿Qué pasa si el sistema de ANSES no registra los datos escolares o médicos?

Para evitar que fallas informáticas o demoras de carga afecten el cobro, el Gobierno confirmó la vigencia de una vía presencial de respaldo. Si la información no figura en las bases, está incompleta o el cruce no se valida correctamente, el beneficiario conserva la posibilidad de presentar el formulario tradicional en papel ante las oficinas de ANSES para certificar el cumplimiento.

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar el 20% acumulado de la AUH?

Las condiciones legales obligatorias para liberar el saldo acumulado no sufrieron modificaciones con la medida. Las familias deben garantizar el cumplimiento de:

  • Asistencia regular a establecimientos educativos reconocidos (para la franja de 5 a 17 años).

  • Calendario obligatorio de vacunación al día según la edad del menor.

  • Controles médicos periódicos de salud acreditados ante el sistema sanitario oficial.

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

¿Cuándo se cobran los haberes de la AUH de ANSES en octubre de 2026?

El esquema de depósitos del 80% directo en mano ($125.307 por hijo) junto con el saldo de la Tarjeta Alimentar se realizará en las siguientes fechas según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES automatizó el cobro del 20% retenido de la AUH, eliminando la presentación de la Libreta.
  • El sistema cruza datos de Salud y Educación para validar controles sin intervención del titular.
  • Si el sistema falla, rige una vía presencial de respaldo en oficinas de ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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