ANSES presentó un nuevo sistema para cobrar el acumulado de la AUH

El Ministerio de Capital Humano oficializó en el Boletín Oficial un nuevo procedimiento que elimina la obligación presencial de presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las oficinas del organismo previsional.
El Gobierno nacional modificó el esquema de certificación de la Libreta de la AUH para agilizar la liquidación del 20% retenido mensualmente por la ANSES. Cómo funcionará el cruce de datos entre Salud y Educación, a qué edades alcanza y qué ocurre si la información no figura en las bases oficiales.
Nuevo sistema de ANSES para cobrar el acumulado de la AUH: cómo es el cruce directo con Salud y Educación
El Ministerio de Capital Humano oficializó en el Boletín Oficial un nuevo procedimiento que elimina la obligación presencial de presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las oficinas del organismo previsional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y de escolaridad mediante un intercambio seguro de datos entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. La medida alcanza a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años y simplifica la liquidación del 20% acumulado de la prestación, el cual equivale a $31.327 mensuales retenidos por cada menor ($375.924 anuales acumulados) sobre el valor total de la AUH de $156.634.
El mecanismo digital cruza directamente las bases de datos oficiales de las carteras estatales con los registros del organismo previsional para validar los requisitos sin intermediarios:
Secretaría de Educación: Notifica electrónicamente el estado de escolaridad regular y la asistencia de los alumnos.
Ministerio de Salud: Informa la efectivización de los controles médicos y el esquema de vacunación obligatorio.
ANSES: Recibe la información cruzada y habilita en el sistema el pago del 20% retenido sin que la persona tenga que pedir turnos ni presentar papeles.
Para evitar que fallas informáticas o demoras de carga afecten el cobro, el Gobierno confirmó la vigencia de una vía presencial de respaldo. Si la información no figura en las bases, está incompleta o el cruce no se valida correctamente, el beneficiario conserva la posibilidad de presentar el formulario tradicional en papel ante las oficinas de ANSES para certificar el cumplimiento.
Las condiciones legales obligatorias para liberar el saldo acumulado no sufrieron modificaciones con la medida. Las familias deben garantizar el cumplimiento de:
Asistencia regular a establecimientos educativos reconocidos (para la franja de 5 a 17 años).
Calendario obligatorio de vacunación al día según la edad del menor.
Controles médicos periódicos de salud acreditados ante el sistema sanitario oficial.
El esquema de depósitos del 80% directo en mano ($125.307 por hijo) junto con el saldo de la Tarjeta Alimentar se realizará en las siguientes fechas según la terminación del DNI:
DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre
DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre
DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre
DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre
DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre
DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre
DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre
DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre
DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre
DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre