ANSES presentó un nuevo sistema para cobrar el acumulado de la AUH

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar el 20% acumulado de la AUH?

Las condiciones legales obligatorias para liberar el saldo acumulado no sufrieron modificaciones con la medida. Las familias deben garantizar el cumplimiento de:

Asistencia regular a establecimientos educativos reconocidos (para la franja de 5 a 17 años).

Calendario obligatorio de vacunación al día según la edad del menor.

Controles médicos periódicos de salud acreditados ante el sistema sanitario oficial.

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

¿Cuándo se cobran los haberes de la AUH de ANSES en octubre de 2026?

El esquema de depósitos del 80% directo en mano ($125.307 por hijo) junto con el saldo de la Tarjeta Alimentar se realizará en las siguientes fechas según la terminación del DNI: