Javier Milei negó que las medidas por Malvinas respondan a motivos electorales: "Las venimos gestando hace tres años"

Milei hizo referencia a una declaración realizada por Trump el 31 de agosto, cuando el mandatario estadounidense fue consultado sobre la postura de su país frente a la disputa por las Islas Malvinas. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió Trump durante una conferencia con periodistas en la Casa Blanca.

El Presidente también destacó el rol de Donald Trump. (Foto: archivo)

Cuatro días después, Milei realizó una cadena nacional en la que anunció una serie de medidas contra empresas que buscan explotar recursos naturales en la Cuenca de Malvinas, ubicada en el Atlántico Sur. El Presidente sostuvo que la decisión argentina tuvo como disparador “hechos exógenos” y afirmó que la posibilidad de un cambio en la postura estadounidense generó una oportunidad diplomática.

“Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó en la pelea en Medio Oriente y estrictamente lo vinculado al estrecho de Ormuz”, explicó Milei. En esa línea, agregó que Estados Unidos podría utilizar su posición internacional para ejercer presión en distintas negociaciones.

Qué dijo Milei sobre la relación entre Argentina, Estados Unidos y Malvinas

Durante la entrevista, el Presidente destacó que Argentina cuenta con recursos estratégicos como alimentos, energía y minerales, además del desarrollo del sector vinculado a la economía del conocimiento. “Dado esa ventaja estratégica que tiene Argentina y que ha decidido alinearse estratégicamente en el bloque de Estados Unidos, este puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado”, afirmó.

Milei también cuestionó a quienes interpretaron el anuncio sobre Malvinas como una maniobra electoral y sostuvo que la política vinculada a la soberanía argentina sobre las islas se viene trabajando desde hace tiempo. “Hay que ser muy... para creer que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que lo venimos gestando hace tres años”, sostuvo.

El Gobierno prepara una ley para reforzar el reclamo por Malvinas

Mientras Milei defendió la decisión, distintos equipos del Gobierno avanzan en los detalles del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca reforzar las herramientas legales frente a empresas extranjeras que operen en el archipiélago.

Según trascendió, el proyecto contempla un endurecimiento de las sanciones contra compañías vinculadas a la explotación de recursos naturales en las islas. Inicialmente, la medida estaba enfocada en impedir actividades relacionadas con los hidrocarburos, pero durante la elaboración del texto también se incorporó la actividad pesquera.

El Presidente habló de las medidas que impulsó contra las empresas que tengan actividades comerciales en las islas. (Foto: archivo)

La redacción del proyecto involucró a distintas áreas del Gobierno, aunque por el rol de la Cancillería como autoridad de aplicación tuvo participación central el ministro Pablo Quirno, junto con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre Malvinas puede ocupar un lugar relevante dentro de la agenda legislativa, mientras el oficialismo busca avanzar con distintos proyectos pendientes en el Congreso.

La posibilidad de una reunión entre Milei y Trump en Nueva York

En paralelo, el Gobierno no descarta que Milei pueda plantear la cuestión Malvinas en una eventual reunión con Donald Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro todavía no está confirmado, pero en el oficialismo analizan esa posibilidad como parte de la agenda internacional del Presidente.

Argentina además forma parte del Board of Peace (Junta por la Paz), una iniciativa impulsada por Trump para abordar distintos conflictos internacionales por fuera del marco tradicional de Naciones Unidas.

El organismo cuenta entre sus integrantes con funcionarios y figuras internacionales como el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; el asesor Jared Kushner y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La postura de Estados Unidos sobre Malvinas

Trump realizó en las últimas semanas declaraciones que fueron interpretadas por el Gobierno argentino como una señal de revisión de la posición estadounidense sobre la disputa por las Islas Malvinas.

Sin embargo, hasta el momento, Estados Unidos no anunció oficialmente un cambio en su postura histórica respecto del conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.