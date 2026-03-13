Prisión preventiva para el dirigente de Tucumán que golpeó al diputado Federico Pelli. 

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“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima es un diputado de la Nación”, sostuvo Ibáñez. El fiscal también remarcó que en los videos del episodio se observa con claridad la participación del acusado y el daño causado a la víctima.

Durante su exposición, la fiscalía señaló que no solo habría participado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas en el momento de tensión previo al ataque que deberán ser identificadas.

Además, el Ministerio Público consideró que el ataque se produjo de manera sorpresiva, lo que agravó la situación del legislador. “Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe”, sostuvo el fiscal.

La investigación se amplía a posibles amenazas

Según explicó el abogado de Pelli, Juan Colombres Garmendia, la investigación también avanzará sobre posibles amenazas a terceros y sobre la hipótesis de que el acusado contara con algún tipo de protección policial.

Marcelo Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio y, según información a la que accedieron los investigadores, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra en 1997. En tanto, informaron en A24 que el agresor fue desplazado de su cargo.

3Y4MCA667BB7DDGQHFOH7Y374Q El equipo médico diagnosticó al diputado Pelli traumatismo encefalocraneano y fractura nasal tras el cabezazo recibido en Tucumán.

El mensaje de Segura en redes sociales

Antes de su traslado a prisión, Segura publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anticipó que estaría incomunicado durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva: ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió.

En su perfil se define como “tucumano y peronista”. Horas antes de la audiencia también había publicado mensajes asegurando que se encontraba “más fuerte y más entero que nunca”.

Captura Prisión preventiva para el dirigente de Tucumán que golpeó al diputado Federico Pelli.

Cómo fue el violento cabezazo al diputado

El ataque ocurrió cuando un grupo de dirigentes de La Libertad Avanza intentaba llegar a la localidad de La Madrid, una zona afectada por intensas lluvias e inundaciones en Tucumán. Junto a Pelli viajaban la ex diputada Paula Omodeo, la diputada nacional Soledad Molinuevo, el diputado Gerardo Huesen, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo.

El grupo se dirigía por la ruta 157 hacia las zonas afectadas cuando un grupo de personas bloqueó el paso. En ese contexto, Marcelo “Pichón” Segura se acercó al diputado y le impidió continuar el viaje. Durante el intercambio, según los testigos, Pelli le preguntó: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Segundos después, el agresor le propinó un fuerte cabezazo en el rostro, lo que le provocó una fractura de nariz y una hemorragia.

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El diagnóstico médico del legislador

En su denuncia, Pelli relató que el ataque fue repentino. “Sin mediar palabras, me agredió físicamente pegándome un cabezazo en el rostro a la altura de la nariz. No reaccioné y caí al piso, sintiéndome muy mareado y perdiendo el conocimiento por un momento”, declaró.

Los médicos que lo atendieron diagnosticaron traumatismo encefalocraneano y traumatismo nasal. Tras realizarle estudios, confirmaron una fractura en el hueso nasal, aunque descartaron daño cerebral.

Uno de los profesionales del Hospital Regional de Concepción describió el episodio como “una desgracia con suerte”, debido a la violencia del impacto. Según la reconstrucción de los investigadores, el ataque habría tenido como objetivo impedir que dirigentes de un espacio político distinto ingresaran con ayuda a la zona afectada por las inundaciones.