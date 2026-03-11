Agredieron al diputado Federico Pelli mientras entregaba ayuda a damnificados por las inundaciones en Tucumán

Embed

Quién es el hombre señalado como agresor

De acuerdo con la denuncia presentada por dirigentes libertarios, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, conocido con el alias “Pichón”. Desde el entorno del legislador sostuvieron que el hombre tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

Denuncias contra el agresor y el funcionario

Tras el incidente, referentes de La Libertad Avanza informaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes tanto contra el presunto agresor como contra el funcionario mencionado. Según indicaron, el objetivo es investigar las responsabilidades en el episodio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

El hecho ocurrió en un contexto de operativos de asistencia tras el fuerte temporal que afectó a distintas localidades de Tucumán, donde organizaciones políticas y sociales participan en la distribución de ayuda para las familias damnificadas.