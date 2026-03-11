Agredieron al diputado Federico Pelli mientras entregaba ayuda a damnificados por las inundaciones en Tucumán

El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en la localidad tucumana de La Madrid, en Tucumán. El incidente se dio mientras participaba de un operativo de asistencia a familias afectadas por las recientes inundaciones.
El hecho quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que el parlamentario es atacado. El legislador se encontraba junto a dirigentes de La Libertad Avanza.
El diputado de LLA fue agredido mientras se encontraba recorriendo zonas afectas por las inundaciones.
El legislador se encontraba junto a dirigentes de La Libertad Avanza distribuyendo colchones y mercadería para los damnificados por el temporal cuando ocurrió el ataque. El agresor sería un empleado de Darío Montero, ministro del interior tucumano de Osvaldo Jaldo, según informaron en A24.
En momento se observa en las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el diputado fue atacado con un cabezazo mientras intentaba organizar la entrega de ayuda.
El episodio ocurrió en medio del operativo solidario destinado a asistir a vecinos que sufrieron importantes pérdidas materiales por las inundaciones que afectaron a la zona. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron repercusión política en redes sociales.
De acuerdo con la denuncia presentada por dirigentes libertarios, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, conocido con el alias “Pichón”. Desde el entorno del legislador sostuvieron que el hombre tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.
Tras el incidente, referentes de La Libertad Avanza informaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes tanto contra el presunto agresor como contra el funcionario mencionado. Según indicaron, el objetivo es investigar las responsabilidades en el episodio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.
El hecho ocurrió en un contexto de operativos de asistencia tras el fuerte temporal que afectó a distintas localidades de Tucumán, donde organizaciones políticas y sociales participan en la distribución de ayuda para las familias damnificadas.