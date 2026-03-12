En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Tucumán
Inundaciones
EXCLUSIVO A24

"Perdimos todo": imágenes de la dramática inundación en Tucumán que dejó un pueblo bajo el agua

Familias enteras están durmiendo a la intemperie, con sus casas completamente inundadas. A24 recorre la impactante catástrofe en la zona.

Dramático panorama en Tucumán: un pueblo entero quedó bajo el agua y los vecinos acampan al costado de la ruta

Dramático panorama en Tucumán: un pueblo entero quedó bajo el agua y los vecinos acampan al costado de la ruta
Leé también Autos bajo el agua y calles inundadas en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias
Autos bajo el agua y calles inundadas en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias

Las imágenes difundidas en la señal A24 muestran carpas improvisadas, autos estacionados a la vera de la ruta y colectivos utilizados como refugio, en un tramo de la localidad de La Madrid que se extiende por varios kilómetros.

Embed

Según indican los locales, no hay electricidad ni señal de teléfono, lo que complica aún más la asistencia a los vecinos que intentan pasar la noche con lo poco que lograron rescatar de sus viviendas.

La situación se agravó tras el desborde del río Marapa, ubicado a unos 15 o 20 kilómetros del pueblo, que provocó que el agua llegara con enorme rapidez y sin dar tiempo a evacuar pertenencias.

En algunas zonas del interior de la localidad, el nivel del agua supera los dos metros, mientras que en las casas de una planta el agua llegó a cubrir los techos.

El fenómeno se produjo en medio de lluvias extraordinarias en el noroeste argentino. Solo en un día cayeron cerca de 170 milímetros, cuando el promedio de precipitaciones para todo marzo ronda los 130.

La emergencia también afecta a otras localidades del sur tucumano, como Graneros, La Cocha, Simoca y Juan Bautista Alberdi.

Además, varias rutas quedaron intransitables, entre ellas la ruta provincial 334 y la ruta nacional 38, lo que dejó al pueblo prácticamente aislado.

“Perdimos todo”: el testimonio de un vecino que quedó con su familia en la ruta

Entre las decenas de historias que se repiten en la zona, está la de Ángel, un vecino del barrio cercano al puente de La Madrid que debió abandonar su casa junto a su familia. “Perdimos todo, no quedó nada”, contó en diálogo con A24 mientras permanecía con sus nietos en una carpa improvisada al costado de la ruta.

El hombre relató que el agua alcanzó una altura de unos tres metros y que apenas pudieron escapar cuando comenzó la inundación. “Se veían sólo los techos. Nosotros levantamos un metro pensando que iba a alcanzar, pero nadie imaginaba que el agua iba a subir tanto”, explicó.

Embed

Ángel contó que su familia logró rescatar sólo algunos objetos antes de salir. “Prácticamente todo quedó adentro. Saqué la cocina, lo que pude. Pero todo está perdido”, lamentó.

Mientras esperan que baje el agua, los vecinos intentan reorganizarse con lo mínimo indispensable. Según explicó, lo que más necesitan ahora son colchones, camas y elementos básicos para volver a empezar.

La madera se puede salvar, pero los colchones no. Eso es lo que más hace falta ahora”, afirmó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tucumán Inundaciones
Notas relacionadas
Calamidad: al menos 22 muertos y 45 personas desaparecidas por las intensas lluvias
Se viene un diluvio histórico que durará hasta el fin de semana: adelantan tormentas, lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento
Agredieron al diputado Federico Pelli mientras entregaba ayuda a damnificados por las inundaciones en Tucumán

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar