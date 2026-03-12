"Perdimos todo": imágenes de la dramática inundación en Tucumán que dejó un pueblo bajo el agua

En algunas zonas del interior de la localidad, el nivel del agua supera los dos metros, mientras que en las casas de una planta el agua llegó a cubrir los techos.

El fenómeno se produjo en medio de lluvias extraordinarias en el noroeste argentino. Solo en un día cayeron cerca de 170 milímetros, cuando el promedio de precipitaciones para todo marzo ronda los 130.

La emergencia también afecta a otras localidades del sur tucumano, como Graneros, La Cocha, Simoca y Juan Bautista Alberdi.

Además, varias rutas quedaron intransitables, entre ellas la ruta provincial 334 y la ruta nacional 38, lo que dejó al pueblo prácticamente aislado.

“Perdimos todo”: el testimonio de un vecino que quedó con su familia en la ruta

Entre las decenas de historias que se repiten en la zona, está la de Ángel, un vecino del barrio cercano al puente de La Madrid que debió abandonar su casa junto a su familia. “Perdimos todo, no quedó nada”, contó en diálogo con A24 mientras permanecía con sus nietos en una carpa improvisada al costado de la ruta.

El hombre relató que el agua alcanzó una altura de unos tres metros y que apenas pudieron escapar cuando comenzó la inundación. “Se veían sólo los techos. Nosotros levantamos un metro pensando que iba a alcanzar, pero nadie imaginaba que el agua iba a subir tanto”, explicó.

Ángel contó que su familia logró rescatar sólo algunos objetos antes de salir. “Prácticamente todo quedó adentro. Saqué la cocina, lo que pude. Pero todo está perdido”, lamentó.

Mientras esperan que baje el agua, los vecinos intentan reorganizarse con lo mínimo indispensable. Según explicó, lo que más necesitan ahora son colchones, camas y elementos básicos para volver a empezar.

“La madera se puede salvar, pero los colchones no. Eso es lo que más hace falta ahora”, afirmó.