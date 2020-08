"El problema de la reforma judicial empieza en Diputados", afirmó Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América

Durante su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís analizó el DNU sobre telecomunicaciones, los dichos de Eduardo Duhalde, el futuro de la gestión que lidera Alberto Fernández, la elección de 2021 y la reforma judicial, sobre la cual alertó: "El problema empieza en Diputados".

"El conflicto (por las telecomunicaciones) con Clarín tiene muchas aristas, pero al gobierno se le escapan los daños colaterales que son tan o más graves que el conflicto en sí. Hoy el problema es Alberto y la noción que Clarín tiene de él. Pasan de Alberto es distinto, a es más débil o albertitere, y al final a que es lo mismo que la Dra. El gobierno tiene una encuesta donde creen que la sociedad, en un 75%, acompaña la transformación de las 'telcos' en servicios públicos y hoy la política argentina es rehén de la pelea entre la Dra y Clarín".

"Me parece que entrevistar a Duhalde es una incitación a la crueldad. Lo que dice tiene muy poco que ver hasta con su propia historia y lo que lo conecta con el mundo tangible es su confirmación de la crisis. No hay ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada (con respecto a un golpe). No creo que sea un parámetro para consultar. No tiene la influencia que él quisiera tener".

"(Con el mensaje en las redes sociales sobre la reforma laboral) la Dra. está diciendo: para los que dicen que esta reforma es mía, bueno no es mía. El problema de la reforma judicial empieza en Diputados, donde tenés algunos que no van a ir y hoy no está esa Ley. Y cualquiera que espere una reacción de Alberto hacia la Dra mira una película vieja, hoy Alberto está blindado y no hay posibilidades operativas de intentar una emancipación".

"(En la campaña para el 2021) solo hay amagues y luces de colores. Nadie juega seriamente. Santilli junto con Ritondo son vistos como posibles candidatos a Gobernador bonaerense, si es que no quiere ser María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta está entre la moderación y el equilibrio; pero puede tener un problema con el desembarco de Macri en la capital, pero ¿le puede decir que vaya de jefe de Gobierno? Larreta tiene muy buen juego con Vidal, que no hace declaraciones rimbombantes y no va a aparecer por el coronavirus, pero que suena para todo: candidata a diputada por la provincia, para candidata a Presidenta o vice de Larreta; o incluso para jefa del gobierno porteño. Administra su imagen y prestigio"-

"No hay una noción de futuro, todos esperamos las 60 medidas o algo para que se ponga en movimiento (el gobierno). Todavía puede haber un atisbo de esperanza, pero hay un estado de beligerancia que me da de pensar que nada puede salir. Es el concepto mío de un estado fallido por torpeza e idioteces y que falla por tonterías. Estamos en la lona, sin esperanza y fe".

"(Los cruces entre Alberto y Macri) son de mal gusto. Se nota mucho que están contentos los dos de que uno meta en el escenario político al otro. Macri se mantiene vigente y va a ser candidato. (Con respecto a Aníbal Fernández) tengo una tesis personal sobre por qué no está en el gabinete. Se dice que son muy amigos, pero que el 'uno' no lo quiere porque si aparece va a dar la noción de que el gobierno es de él. Con él y Berni te animás a hacer un país, porque van al frente y hasta se equivocan frontalmente".