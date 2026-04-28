ANSES paga un bono de hasta $ 470.000 antes de fin de mes

Actualmente, el monto alcanza aproximadamente los $476.000, aunque puede variar según futuras actualizaciones oficiales.

Este ingreso extraordinario busca brindar apoyo financiero a familias que concretaron legalmente una adopción, considerando los múltiples gastos que suele implicar la integración de un nuevo hijo o hija.

Quiénes pueden acceder al pago

ANSES establece que esta asignación está destinada exclusivamente a personas incorporadas al sistema formal de empleo o protección social. Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares de Asignaciones Familiares

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Trabajadores registrados bajo determinadas modalidades especiales

El requisito central es haber finalizado legalmente un proceso de adopción y poder demostrarlo mediante la documentación correspondiente.

Además, los solicitantes deben respetar los límites de ingresos familiares definidos por ANSES para acceder a las asignaciones.

Condiciones obligatorias para cobrar la Asignación por Adopción

El acceso al beneficio no es automático. Para obtenerlo, los interesados deben cumplir una serie de exigencias formales:

Documentación y datos actualizados

Es indispensable tener correctamente registrados en ANSES:

Datos personales

Información del grupo familiar

Vínculos legales

CUIL de los integrantes

Presentación legal de la adopción

Se debe acreditar oficialmente la sentencia o resolución judicial que confirme la adopción.

Topes de ingresos

El grupo familiar no debe superar los ingresos máximos establecidos por el organismo previsional.

Plazo de solicitud

El trámite debe iniciarse dentro de los dos años posteriores a que la adopción quede firme desde el punto de vista legal.

Aportes laborales al día

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, el empleador debe haber realizado correctamente los aportes previsionales.

Hasta cuándo se puede pedir esta asignación

Uno de los puntos más importantes es el límite temporal.

ANSES fija un plazo máximo de 24 meses desde la fecha en que la adopción fue oficializada judicialmente. Si se supera ese período sin realizar la gestión, se pierde el derecho al cobro.

Por eso, especialistas recomiendan iniciar el trámite cuanto antes para evitar inconvenientes administrativos o vencimientos.

Cómo se cobra el dinero

Una vez aprobada la solicitud, el monto se deposita siguiendo el calendario habitual de pagos de ANSES, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

El pago se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Esto significa que, si toda la documentación fue presentada correctamente y el trámite fue validado, el dinero puede cobrarse incluso antes de finalizar el mes.

Una prestación poco conocida pero de gran impacto económico

Aunque suele recibir menos difusión que otros programas como AUH, Tarjeta Alimentar o bonos previsionales, la Asignación por Adopción representa una de las ayudas más significativas dentro del sistema de seguridad social argentino.

El monto elevado responde al reconocimiento del proceso de adopción como una instancia de fuerte reorganización familiar y económica, donde suelen surgir nuevos gastos vinculados a crianza, vivienda, educación y salud.

Recomendaciones para agilizar el trámite

Para evitar demoras, ANSES sugiere:

Verificar datos personales en Mi ANSES

Actualizar vínculos familiares

Reunir toda la documentación judicial

Controlar topes de ingresos

Solicitar turnos o realizar consultas previas

Una gestión ordenada puede acelerar la aprobación y permitir el cobro dentro de los plazos más cortos posibles.