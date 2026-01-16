En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Conciliación obligatoria
AERONAVEGANTES

El Gobierno prorrogó la conciliación obligatoria por cinco días más en el conflicto con los controladores aéreos

La Secretaría de Trabajo prorrogó por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto entre EANA y ATEPSA, lo que impide medidas de fuerza hasta el 26 de enero.

Una nueva reunión entre la Secretaría de Trabajo y las partes se llevará adelante el viernes 23. (Foto: archivo).

Leé también Paro de controladores aéreos: cómo saber el horario de los vuelos y en cuáles hay demoras
0ómo saber el horario de los vuelos y en cuáles hay demoras. 

Así, la prórroga de la conciliación obligatoria se extiende hasta el 26 de enero a las 8. Según pudo saber A24.com, la Secretaría de Trabajo ha convocado a una nueva audiencia entre las partes para el día viernes 23, a las 11.

controladores aéreos.jpg

Fuentes de la Secretaría de Trabajo aclararon a este medio que los Servicios de Navegación Aérea que presta EANA son un servicio esencial por ley. "Por lo tanto, no es posible que el gremio realice un paro de un día para el otro de manera intempestiva", indicaron.

A partir de ahora, el gremio debe presentar un cronograma con las medidas de fuerza a realizar, con cinco días de anticipación, las cuales no pueden afectar más del 45% de las operaciones aéreas debido a la esencialidad del servicio.

Además, aclararon que mientras esté vigente la conciliación obligatoria ninguna medida de fuerza puede llevarse a cabo.

La EANA insistió en su voluntad de diálogo con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto y evitar, lo que calificó, como un "daño que podrían generar las medidas de fuerza del gremio sobre pasajeros, trabajadores y todo el sistema aeronáutico".

La antesala del conflicto

Este viernes vencía la conciliación obligatoria que había frenado las asambleas impulsadas por ATEPSA, en la previa de las Fiestas y el Gobierno convocó a una audiencia para evitar un nuevo paro de los controladores aéreos.

En medio de la temporada alta de verano y con un conflicto paritario aún abierto, urgía la preocupación en el sector aeronáutico por una posible reactivación de las medidas de fuerza.

La conciliación dictada por el Gobierno el 23 de diciembre regía hasta este viernes por la mañana. Fuentes del sector ya habían anticipado que podría prorrogarse por otros cinco días hábiles, a pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Se habló de
Gobierno Conciliación obligatoria paro
