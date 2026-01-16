El Gobierno prorrogó la conciliación obligatoria por cinco días más en el conflicto con los controladores aéreos

Además, aclararon que mientras esté vigente la conciliación obligatoria ninguna medida de fuerza puede llevarse a cabo.

La EANA insistió en su voluntad de diálogo con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto y evitar, lo que calificó, como un "daño que podrían generar las medidas de fuerza del gremio sobre pasajeros, trabajadores y todo el sistema aeronáutico".

La antesala del conflicto

Este viernes vencía la conciliación obligatoria que había frenado las asambleas impulsadas por ATEPSA, en la previa de las Fiestas y el Gobierno convocó a una audiencia para evitar un nuevo paro de los controladores aéreos.

En medio de la temporada alta de verano y con un conflicto paritario aún abierto, urgía la preocupación en el sector aeronáutico por una posible reactivación de las medidas de fuerza.

La conciliación dictada por el Gobierno el 23 de diciembre regía hasta este viernes por la mañana. Fuentes del sector ya habían anticipado que podría prorrogarse por otros cinco días hábiles, a pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).