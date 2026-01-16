La Provincia acordó un aumento del 3% en enero para docentes y estatales bonaerenses

Desde la administración que encabeza Axel Kicillof advirtieron sobre el "contexto fiscal que atraviesa la provincia" en lo que categorizaron como un "recorte de transferencias no automáticas" que le atribuyeron llevar adelante al Gobierno nacional.

"A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones", reivindicó el comunicado.

La reunión paritaria

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.

También estuvieron la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

La respuesta de Suteba

"El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) participó de la reunión Paritaria Docente que da continuidad a la negociación correspondiente al año 2025", indicó Suteba, el gremio de los docentes bonaerenses, en redes sociales.

Allí, informó que la propuesta presentada por el Gobierno Provincial fue recepcionada por "amplia mayoría" del FUDB y "puesta a consideración a los diferentes organismos internos" para luego terminar "siendo aprobada".

"En el marco de un complejo contexto económico, producto de medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, el FUDB se mantiene firme en la defensa del salario y las condiciones laborales", reivindicaron.

Además, consideraron que la propuesta del Gobierno bonaerense "constituye un puntapié inicial de cara a la Paritaria 2026, que tendrá un nuevo encuentro el próximo 5 de febrero, con una cláusula destinada a compensar progresivamente los puntos para cerrar el 2025 en niveles acordes a la inflación, en la medida de las posibilidades financieras del estado empleador".