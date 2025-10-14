Qué dice la carta que le regaló Javier Milei a Donald Trump durante la cumbre en la Casa Blanca. 

Y agregan: “Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz”.

“Hizo historia y será recordado por generaciones”

Las familias Horn y Cunio remarcaron además que el exmandatario estadounidense “hizo historia de una forma que será recordada por generaciones” y “demostró que la libertad y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros”.

Sin embargo, también expresaron un pedido pendiente: “Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”.

Embed El Presidente Javier Milei le entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente. pic.twitter.com/HgFOGTweQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

Un agradecimiento con sello argentino

El texto concluye con un mensaje de profundo reconocimiento y emoción: “Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre. Con gratitud inmensa y admiración.”

El gesto de Milei, al entregar la carta en nombre de las familias, buscó reforzar la alianza política y personal con Trump, en una jornada marcada por los acuerdos económicos y los mensajes de apoyo mutuo entre ambos líderes.