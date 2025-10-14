Qué dice la carta que le regaló Javier Milei a Donald Trump durante la cumbre en la Casa Blanca. 

Y agregan: “Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz”.
“Hizo historia y será recordado por generaciones”
Las familias Horn y Cunio remarcaron además que el exmandatario estadounidense “hizo historia de una forma que será recordada por generaciones” y “demostró que la libertad y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros”.
Sin embargo, también expresaron un pedido pendiente: “Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”.
Un agradecimiento con sello argentino
El texto concluye con un mensaje de profundo reconocimiento y emoción: “Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre. Con gratitud inmensa y admiración.”
El gesto de Milei, al entregar la carta en nombre de las familias, buscó reforzar la alianza política y personal con Trump, en una jornada marcada por los acuerdos económicos y los mensajes de apoyo mutuo entre ambos líderes.