Qué dijo Victoria Villarruel tras las críticas por el aumento para los senadores

"Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados", explicó la titular del Senado.

Las aclaraciones de Villarruel llegan luego de que la Cámara de Senadores acordara un incremento en las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales brutos.

En otra publicación en la misma red social, Villarruel compartió una cita de un mensaje publicado por ella misma el 18 de abril en X, día en que también se había generado una controversia similar a la de este lunes por el mismo motivo.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, había dicho hace cuatro meses.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, reiteró en ese momento.

Tras desligarse del aumento a senadores, Victoria Villarruel faltó a la reunión de gabinete

El presidente, Javier Milei, encabeza una reunión de gabinete en Casa Rosada sin la presencia de su vice, Victoria Villarruel. El encuentro se da en el marco de la tensión entre ambos luego de que el Senado se aumentara las dietas en un 6,5% y pasaran a cobrar $9 millones.

El Presidente cuestionó en duros términos el incremento que se autorizaron los legisladores y le apuntó contra quienes convalidaron la suba: "Sufrirán las consecuencias en las urnas". No obstante, la titular del Senado se desligó de la iniciativa y afirmó que solo decide "sobre las paritarias de los empleados".