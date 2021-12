Fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Juan Manzur, coincidieron con las declaraciones formuladas durante el fin de semana por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, en que el nuevo pacto fiscal “no significa una umento de impuestos”, sino que “ayuda a equilibrar el sistema fiscal de todas las provincias”.

“No por nada firman todas las provincias, menos Larreta”, señalaron en la Casa Rosada ante la consulta de A24.com sobre las diferencias surgidas en torno al proyecto de consenso fiscal que tiene como eje central la decisión de la Administración Central de volver a habilitar a las provincias a definir sus propios impuestos y tasas, lo que podría derivar en la creación de nuevos tributos como por ejemplo a la herencia, pero con topes máximos en las alícuotas, que tiende a igualar el sistema federal.

A diferencia de Larreta, los gobernadores radicales de Corrientes, Mendoza y Jujuy confirmaron su apoyo al nuevo consenso fiscal, que da marcha atrás con la limitación que había impuesto el pacto fiscal promovido durante el anterior gobierno de Mauricio Macri en 2017, que obligaba a las provincias a reducir sus principales tributos centrales como el de Ingresos Brutos y las instaba a tomar deuda o financiamiento internacional para financiarse.

Pese a que estaba en duda por declaraciones del mandatario del PJ cordobés, desde la Casa Rosada sostuvieron que esperan el acompañamiento de Juan Schiaretti.

Las otras dos excepciones que no firmarán el consenso fiscal 2022 son las provincias de San Luis y La Pampa, que no están obligadas justamente porque no habían firmado el pacto promovido por Macri en 2017.

¿Qué dicen en la Casa Rosada sobre la posible suba de impuestos?

Juan Manzur y Wado De Pedro se mostraron junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella este viernes en el Patio de las Palmeras de Casa Rosada..jpg

Que se habilite la suba de impuestos dependerá de cada provincia aclaran desde la Casa Rosada que niegan impulsar ese tipo de medidas. "Es una posibilidad que le corresponde a las provincias, durante 2022 vamos a analizarlo”, admitió la secretaria de Provincias, del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, destacaron que la firma del Consenso Fiscal para el 2022 "devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio".

En ese sentido, el titular de Interior sostuvo que "es momento de generar políticas pensando en una Argentina con más industria, empleo y crecimiento”.

Wado de Pedro, en un mensaje publicado en sus redes sociales, reafirmó que junto con Juan Manzur y tal como lo solicitó el presidente Alberto Fernández, "siempre trabajamos con las provincias en acuerdos, atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal. Por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos a excepción de CABA".

En la Rosada critican el Pacto Fiscal de Macri de 2017

Silvina Batakis en rueda de prensa en Casa Rosada.jpg

Por su parte la secretaria de Provincias de Interior, Silvina Batakis, quien llevó adelante el diálogo con las provincias reiteró que el Consenso "tiene que ver con el que se firmó en el año 2017 en donde se estipulaban muchas cláusulas con lo que los gobernadores no estaban de acuerdo”.

“En el 2019, cuando nosotros recién habíamos asumido tuvimos conversaciones con todas las provincias y se empezó a corregir desde el consenso".

En ese sentido, Batakis rememoró que durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri "se le pedía a cada una de las provincias que firmasen a cambio de tener más obras o distintas líneas de crédito amén de las que el Gobierno Nacional hubiera entregado a las provincias".

A la vez, la secretaria de Provincias dejó en claro que la adhesión al Consenso no implica suba de impuestos, sino que devuelve autonomía política a las provincias: "Recordemos que Argentina es un país federal", dijo.

Lo que la gestión anterior había hecho, de algún modo, era reducir esa autonomía política que tienen las provincias que son originarias. Ese es el mensaje que bajan desde la Rosada.

“Nosotros estamos realmente construyendo un país federal en donde cada una de las provincias pueda tomar sus propias decisiones pero nosotros establecemos los límites máximos para todas las jurisdicciones”, sostienen desde la Casa Rosada.

Después cada provincia puede decir ‘yo de esta alícuota aplico la mitad’ pero básicamente es armonizar, no es que las provincias van a aumentar los tributos".

Por último, respecto a la ausencia del gobierno de la Ciudad, indicó: "aumentaron impuestos un 52% para 2022, para todos los porteños y porteñas”, y agregó: “Estamos diciendo ‘firmemos algo que le dé estabilidad jurídica al sector empresario y a los contribuyentes’, algo completamente descuidado por el macrismo en la gestión anterior, cuando se tomaron deudas a corto plazo con tasas de interés altísimas, que generaron desconfianza y fuga de capitales”.