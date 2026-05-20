La calculadora de Boca: el resultado que necesita el Xeneize entre Universidad Católica y Barcelona para seguir en la Copa Libertadores

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Qué pasa en el Grupo D si Cruzeiro pierde ante el Barcelona de Darío Benedetto

Si se llega a dar la victoria de Barcelona en Chile y en la última jornada el conjunto brasileño cae derrotado ante el equipo que lidera en cancha Darío Benedetto, el panorama mantendrá a salvo al Xeneize.

En ese caso particular, los ecuatorianos terminarían consolidándose como los líderes absolutos de la zona y se produciría un triple empate en el segundo puesto de la tabla. A pesar de la paridad absoluta, el Xeneize también obtendría la clasificación porque, ante la igualdad de puntos, diferencia de gol y goles a favor en los cruces entre sí, prevalecería su mejor diferencia en el plano global de la competencia, dejando con las manos vacías a sus competidores directos.

Cuál es el peor escenario para Boca en el partido de este jueves

La contracara de las matemáticas ofrece un panorama de extrema presión para los argentinos si las acciones en Chile no resultan según lo deseado. La ecuación más desfavorable para Boca sería que Universidad Católica gane o empate frente a Barcelona SC.

Si el conjunto chileno logra sumar unidades en su casa, ese resultado obligará a Boca a derrotar sí o sí a la Universidad Católica en la última fecha en La Bombonera. Bajo este adverso contexto, la opción del empate dejaría de ser una alternativa viable para el club de la Ribera: Boca quedaría eliminado del torneo con una igualdad, ya que, aun si Cruzeiro pierde su compromiso frente a los ecuatorianos, el Xeneize terminaría despidiéndose de la Copa Libertadores por el criterio del sistema de desempate olímpico.