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La calculadora de Boca: el resultado que necesita el Xeneize entre Universidad Católica y Barcelona para seguir en la Copa Libertadores

Tras el polémico empate de Boca frente a Cruzeiro en La Bombonera, las aspiraciones internacionales del equipo de Claudio Úbeda quedaron bajo la lupa.

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La calculadora de Boca: el resultado que necesita el Xeneize entre Universidad Católica y Barcelona para seguir en la Copa Libertadores

El plano internacional no da tregua y las matemáticas empiezan a jugar un rol fundamental en el certamen más importante de América. En una noche cargada de polémicas en La Bombonera, Boca no logró doblegar a Cruzeiro y se llevó un empate con sabor a poco que complicó sus aspiraciones inmediatas en la competencia. A esta hora, el Xeneize está obligado a ganar en la última fecha si quiere sacar el boleto a la próxima ronda sin depender de lo que suceda en otras canchas.

Leé también La calculadora de la Libertadores: qué necesita Boca ante Cruzeiro para clasificar a los octavos de final
la calculadora de la libertadores: que necesita boca ante cruzeiro para clasificar a los octavos de final

Sin embargo, el destino de la zona no está completamente cerrado. Un resultado favorable en el compromiso de este jueves por la noche entre los otros dos integrantes del Grupo D podría modificar de manera sustancial las necesidades futbolísticas del conjunto de La Ribera, ampliando de forma notoria el margen de error del equipo conducido tácticamente por Claudio Úbeda.

Qué resultado le conviene a Boca entre Universidad Católica y Barcelona SC

La mirada del Mundo Boca estará fija en lo que suceda en territorio trasandino este jueves a las 21.30 horas. El mejor resultado posible para Boca es un triunfo de Barcelona SC como visitante.

La explicación detrás de este beneficio matemático es muy clara: si Universidad Católica pierde, al Xeneize le alcanzará con empatar en la última fecha en La Bombonera para meterse en octavos de final. En este contexto, a Boca le bastará con sumar una sola unidad para alcanzar la línea de los 8 puntos y avanzar a la fase final gracias al sistema de desempate olímpico frente a los chilenos, debido a la victoria conseguida previamente en condición de visitante. Bajo este escenario ideal, lo que ocurra en Brasil durante la jornada de cierre no alterará la ecuación de la clasificación.

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Qué pasa en el Grupo D si Cruzeiro pierde ante el Barcelona de Darío Benedetto

Si se llega a dar la victoria de Barcelona en Chile y en la última jornada el conjunto brasileño cae derrotado ante el equipo que lidera en cancha Darío Benedetto, el panorama mantendrá a salvo al Xeneize.

En ese caso particular, los ecuatorianos terminarían consolidándose como los líderes absolutos de la zona y se produciría un triple empate en el segundo puesto de la tabla. A pesar de la paridad absoluta, el Xeneize también obtendría la clasificación porque, ante la igualdad de puntos, diferencia de gol y goles a favor en los cruces entre sí, prevalecería su mejor diferencia en el plano global de la competencia, dejando con las manos vacías a sus competidores directos.

Cuál es el peor escenario para Boca en el partido de este jueves

La contracara de las matemáticas ofrece un panorama de extrema presión para los argentinos si las acciones en Chile no resultan según lo deseado. La ecuación más desfavorable para Boca sería que Universidad Católica gane o empate frente a Barcelona SC.

Si el conjunto chileno logra sumar unidades en su casa, ese resultado obligará a Boca a derrotar sí o sí a la Universidad Católica en la última fecha en La Bombonera. Bajo este adverso contexto, la opción del empate dejaría de ser una alternativa viable para el club de la Ribera: Boca quedaría eliminado del torneo con una igualdad, ya que, aun si Cruzeiro pierde su compromiso frente a los ecuatorianos, el Xeneize terminaría despidiéndose de la Copa Libertadores por el criterio del sistema de desempate olímpico.

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