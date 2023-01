"El Asesor Especial del presidente Joe Biden @POTUS (President of the United States) para las Américas, @SenChrisDodd, me confirma que viajará a Buenos Aires para representar a EEUU en la VII Cumbre @PPT_CELAC", anunció el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

¿Quién es Cristopher Dodd?

El asesor de Biden para América, es un abogado y político estadounidense del Partido Demócrata y que fue elegido como senador por Connecticut en cinco mandatos consecutivos.

Se desempeñó en la Cámara Alta de los Estados Unidos entre 1981 y 2011, su padre, Thomas Dodd, también fue senador entre 1959 y 1971.

Durante su juventud, el exsenador sirvió en el Cuerpo de Paz durante dos años antes de comenzar la Facultad de Derecho, carrera que realizó en simultaneo con su participación en la Reserva Militar.

En 2006 quiso ser candidato a presidente, sin embargo, las encuestas no lo acompañaron y desistió de la postulación. En 2009 fue autor de la propuesta para una reforma que impulso una ley de Protección al Consumidor.

Durante la campaña presidencial que consagró a Joe Biden, Dodd fue parte de los asesores de campaña, y tras la asunción fue confirmado como encargado de América para el gobierno estadounidense.