Revelaron con quién estaba el exmarido de Zaira Nara mientras Mauro Icardi veía a la China Suárez

Yanina, por su parte, sumó más información sobre cómo se enteraron las hermanas Nara: "Ellas se enteran de todo porque estaban en Milán, tenían las cámaras de seguridad, Wanda las miraba desde el teléfono".

Embed

Los impactantes detalles del primer encuentro íntimo entre la China Suárez y Mauro Icardi en París

La China Suárez y Mauro Icardi atraviesan un gran presente como pareja. Durante su estadía en Argentina, la actriz primero dialogó con Mario Pergolini en Otro día perdido y, este lunes, se emitió su entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria.

En esa charla, La One quiso saber cómo había comenzado la relación con el ex de Wanda Nara. La China recordó los primeros intercambios de mensajes y relató con detalle cómo fue aquel primer encuentro en un hotel de París.

"Qué enamorada que estás de este hombre", le señaló la conductora al notar la complicidad entre ellos. "No lo puedo ni quiero disimular", respondió Suárez, mientras Icardi seguía la entrevista desde detrás de cámaras.

La actriz evocó entonces el inicio del vínculo: "Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida donde yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: 'esa boquita'. Y hasta el día de hoy se la pasa diciéndome, tiene algo con la boca".

"El amor siempre gana", le dijo Moria, que enseguida pidió más detalles de ese primer encuentro en París. Suárez confesó: "Yo no podía más de los nervios y yo no soy tímida".

"Era una habitación linda. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp... Llegué yo primero, yo tenía unos nervios", relató la actriz sobre aquel momento.

También recordó cómo eligió su look para esa cita: "Pensé el outfit y me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas y un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca. Dije 'bueno, si no le gusto así, ya está'".

Al describir lo que sintió al verlo, agregó: "Llegó al rato y me impactó porque no sabía que era tan alto. Es muy llamativo, ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Yo dije: 'ah, arrancó fuerte'. Fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo y no hablamos durante tres años. Fue como una noche mucho más romántica de lo que se imagina la gente".

Moria, curiosa, le comentó: "Me imagino como que estaban acostados sin hacer nada". A lo que Suárez respondió: "Fue así, yo me quedaba dormida porque grababa y estaba muerta".

De esta manera, la China compartió por primera vez cómo fue aquel encuentro en París con Mauro Icardi, el inicio de una historia de amor que hoy sigue vigente.