La tajante reacción de Benjamín Vicuña a las entrevistas de la China Suárez: "Es muy patético..."

Este lunes, luego de las dos entrevistas que dio la China Suárez en El Trece, Benjamín Vicuña decidió hablar en Sálvese quien pueda (América TV) y dejó en claro su postura sobre las declaraciones de su expareja.
Benjamín Vicuña habló tras las entrevistas de la China Suárez en El Trece y expresó su tristeza por la exposición pública de su relación con la actriz.
"No entiendo lo del otro lado. No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, supertriste", expresó el actor chileno cuando el cronista Rodrigo Bar lo consultó por las declaraciones de la actriz.
Con evidente incomodidad, Vicuña agregó: "No lo entiendo, es intimidad, fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja. No entiendo por qué tiene que estar hablando esto, no entiendo por qué el otro lado insiste sobre lo mismo, la verdad que es muy triste".
El periodista le recordó lo que Suárez había dicho en la entrevista con Moria Casán: "Yo estaba bajo tierra". Ante eso, Vicuña respondió: "No, la verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste".
Por último, Vicuña remarcó su malestar por la exposición pública: "Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste".
La China Suárez se sentó frente a Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece) y abrió su corazón en una entrevista íntima, donde no esquivó hablar del cierre definitivo de su historia con Benjamín Vicuña.
Durante la conversación, la actriz fue contundente al remarcar que el vínculo con el actor chileno —padre de Magnolia y Amancio— estaba desgastado mucho antes de que se concretara la separación.
El tema surgió cuando la conductora del canal del solcito quiso saber cómo había comenzado su relación con Mauro Icardi. “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó.
Moria, fiel a su estilo frontal, repreguntó: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la China no dudó en dar detalles: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, expresó, confirmando que hablaba de Vicuña y que el romance ya no tenía retorno.
La actriz explicó que las diferencias se fueron acumulando con el paso del tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)”.
Suárez cerró con una reflexión personal: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.