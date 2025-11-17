La tajante reacción de Benjamín Vicuña a las entrevistas de la China Suárez: "Es muy patético..."

Por último, Vicuña remarcó su malestar por la exposición pública: "Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste".

¿Qué fue lo peor que la China Suárez dijo que le hizo Benjamín Vicuña?

La China Suárez se sentó frente a Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece) y abrió su corazón en una entrevista íntima, donde no esquivó hablar del cierre definitivo de su historia con Benjamín Vicuña.

Durante la conversación, la actriz fue contundente al remarcar que el vínculo con el actor chileno —padre de Magnolia y Amancio— estaba desgastado mucho antes de que se concretara la separación.

El tema surgió cuando la conductora del canal del solcito quiso saber cómo había comenzado su relación con Mauro Icardi. “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó.

Moria, fiel a su estilo frontal, repreguntó: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la China no dudó en dar detalles: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, expresó, confirmando que hablaba de Vicuña y que el romance ya no tenía retorno.

La actriz explicó que las diferencias se fueron acumulando con el paso del tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)”.

Suárez cerró con una reflexión personal: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.